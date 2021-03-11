政府於新一年財政預算案中提出向合資格市民派$5000元電子消費券，預計會怎樣實行？邊類型商戶最能受惠？我們找來經濟評論員胡孟青（青姐）、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、易付達有限公司主席及行政總裁勞俊傑一起探討有關議題。

政府追求乘數效應 小市民未必太關心

青姐先提出政府的想法是想產生「乘數效應」，市民用電子消費券時會連帶進行其他消費，另外也能推動到市民和商戶使用電子支付。不過青姐亦指出，政府的想法可能太過理想，商戶和市民也怕麻煩，未必顧及到市民的急切需要：「我自己喜歡簡單的，去年怎樣派錢給我，最好今年也是這樣給我。如果我欠了很多卡數，你叫我去消費我真的沒有心機。我覺得這種一視同仁式的公平，變相是另一種不公平。沒有用電子支付系統的小商戶未必能受惠，現在香港的問題不是消費不足，還有失業的問題，很多朋友關心找工作多於去哪兒消費。」

八達通可能似車船津貼扣數

方保僑指出，政府應該是想推動更多商戶使用電子支付：「有實際case，電子消費券方案推出當天，已有人打電話給我，問要怎樣安裝電子支付裝置。」雖然目前還未有正式公佈對應哪種電子支付系統，但也列明了不少條件，例如不可以在外國網站購物、不會用作交通費。目前，坊間估計除了Pay Me、支付寶等之外，還會對應八達通實體卡，也令人想到整個電子消費券系統會否過於複雜。方保僑整合了一些傳聞：「在電子錢包上獨立加一個消費券的功能應該不難；而八達通方面，可能會像目前的車船津貼，每個月嘟卡計算，會統計你去過甚麼店舖消費，如果某些店舖是可以用電子消費券的，就會回贈相應的金額。」勞俊傑指出這段時間也有不同的電子支付供應商和他們一起商討，但暫時未有實質的安排。

小商戶不參加的理由

青姐指，去做gym都是付現金：「可能會用Pay Me，但也會有上限等限制，去街市賣芽菜更不會用電子支付，最後可能高不成低不就，中間的例如連鎖快餐店會比較受惠。」勞俊傑也同意仍然有很多商戶未安裝電子支付系統；「安裝電子支付的終端機是需要收取一定的費率，雖然不算高，以前可能是2%，現在已調整到1%多點，部份商戶是未接受到收取費率。」另外也有要數天過數時間的問題，日日清數的行業也傾向用現金。

幾位嘉賓也同意，電子消費券有推動電子支付的願景，也相信不少商戶會響應。青姐提到電子支付在香港的普及論的確不高，政府是想追落後。但青姐也指出香港不能和中國比較：中國連家用電腦和網上銀行都未普及就跳了去手機支付，過程少了很多過渡階段；此外，全部交易都電子化，香港人也會擔心私隱問題，始終會比較傾向用現金消費。

到底電子消費券能否如願推動市民消費和普及電子支付？還需要時間證明，因為電子消費券可能涉及多個支付系統，也可能需要新系統支援，預期應該還需要一段時間才能正式推出。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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