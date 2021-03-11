疫情之下，不少人因為不能離開香港，反而多了郊遊、行山、露營等戶外活動，以透一透氣，舒解一下平日的煩憂。但總不免會有些東西會遺下或者不見了，鄧嘉傑（Simon）就忽發其想，參考了外國的YouTuber的影片，在香港的郊外進行野外尋寶，之後更拍攝影片放在YouTube以分享他平日尋找到的東西。

用金屬探測器野外尋寶

Simon在2011年參加過香港先生選舉，並晉身最後十強，之後一直活躍在娛樂圈，在2018年簽約成為TVB藝人，直至最近他選擇離開。Simon說：「我是上年3月離開，主要因為工作時間太過長，基本上一個星期只有數十小時睡覺，其實很少時間。」一向喜歡大自然而且好動的Simon離開TVB後，就開始做回自己喜歡的事，上山下海。這一天我們便跟Simon到白腊灣尋寶。

過去Simon曾經在海底找到鑽石戒指、小刀、動物頭骨、電子產品等，有網民看到他的尋寶系列，希望他幫忙找東西。Simon在袋中拿出一枚戒指，他說:「這枚戒指就是上星期我在清水灣幫助一個網民找的，不過不知道是不是他的那枚，希望可以幫助到李先生，是他的結婚戒指來的。現在多數我也是看網友的留言告訴我掉了東西，我便去那個地方潛水尋寶，我覺得這樣子較為有趣以及有意義一點，又可以幫人找到東西、執垃圾，又可以尋寶。」原來遺失了的戒指也有機會找回，不知這一天我們會找到甚麼呢？Simon平日尋寶會有兩大工具，分別是金屬探測器及不鏽鋼剷，這兩樣工具都是Simon從外國的拍賣平台購入，可以幫助他更容易找到東西。Simon邊說邊示範：「其實金屬探測器很容易使用，開機後放下去，如果它有金屬物體，它便會有反應，它會着燈以及震動，那便會知道這個範圍有金屬在下面。」而不鏽鋼剷就可以幫他更有效地把在沙中的東西剷起，再找出金屬物品。

尋寶95%以上也是垃圾

可惜，基本上尋到的東西，都不是寶物，而是垃圾。他語帶無奈地笑說：「找到的百分之九十五也是垃圾來的，令到我的影片好像全也是執垃圾那樣。其實執垃圾就是有些被逼，是我不想。因為我主力是想尋寶，但是沒有辦法，每一次尋寶掘出來的東西也是垃圾。」他最常找到的是汽水蓋、鋁罐、釣魚工具、露營用品、膠樽以及各式各樣的垃圾。Simon惟有將當初只是尋寶，改成尋寶加執垃圾兩樣。雖然每次找到的大部份也是垃圾，但偶然也會發現寶物。Simon說:「寶物會怎樣處理？例如這些戒指，有刻名字或者網友叫我去找的，如果我找到主人，我也會還給他。另外拾到這些散銀、錢便會儲存起來。其實我有一個海底基金，在每一條短片的片尾，我們都會用個小樽把散銀儲起，這些錢存滿或是存到一定數量之後，我便會捐出去給環保組織。」如果找到的是垃圾的話，小型的，Simon會把它帶到城市分類好再拋棄；由於Simon一個人能力有限，如果垃圾太大型的話，他沒有辦法帶走，會把垃圾放在一旁，以便政府部門清理。

感染他人為環境出一分力

除了有人叫他幫手找東西，也有人因為他舉動而受到感染，更有人在Simon影片下留言，希望相約之後一起去執垃圾；就連這一天跟Simon去白腊灣時，也有小朋友及家長因為對Simon的舉動很好奇，上前找他搭話。Simon解釋他在做甚麼之後，小朋友及家長也紛紛幫忙執起看到的垃圾，再交給Simon。

天快將黑了，就讓Simon總結一下這天尋到的東西。他一邊翻開網袋，一邊說：「這天收穫很豐富，有大型的垃圾，也有很多小型的垃圾。最開心就是給我找到一對耳機，連盒也有。當然是壞了、生銹了的，但對於我們來說，也很開心找到這些東西。」Simon除了很希望每次也可以找到特別的寶物之外，他說:「我更希望大家一起努力，因為我們現在這一代人要玩，但是我們下一代人也要玩，也想他們看到香港人那麼漂亮的景色，所以希望大家多愛惜環境。」

記者：鄭煒霖

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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