最近日本一間動物園在網上引起了熱烈討論，日本一名網友近日前往動物園參觀時，發現園方竟用鮑魚刷代替刺蝟展示，原本感到一頭霧水，但看到旁邊告示牌上解釋的原因，才明白園方用意，直呼太感動！

日本一名賬號為「popoyo_pyn」的網友周六在Twitter發文表示，他到當地倉敷市一間動物園參觀，經過刺蝟的展示空間時，突然覺得奇怪，發現當中的刺蝟完全不會動，長相也跟他所認知的不同，細看才發現裏面放的不是刺蝟，而是清潔用的鮑魚刷。

放置在旁邊的告示牌則說明，「因為天氣寒冷，刺蝟暫時無法和大家見面。為了滿足大家想見刺蝟的心情，我們特別請了和刺蝟很相像的鮑魚刷來跟大家打招呼，等到天氣回暖，刺蝟就能和大家重新見面喔！」。

該名網友看完告示，才明白原來動物園是考慮到刺蝟怕冷，又擔心遊客失望，才用這種幽默的方式和大家說明。網友也透露，這間動物園是免費的，自己完全沒有受騙的感覺，認為即使收費也沒關係，「因為園方已經帶給我滿滿的快樂了」。

許多網友看完帖文，都被園方的做法感動，「如此為刺蝟着想，真是太好了」、「原來是為了保護刺蝟，這樣也沒辦法」、「因為是為了保護刺蝟所以沒辦法」、「管理員是刺蝟的情人、刺蝟守護者」、「其實刷子也很可愛啦，不覺得嗎？」、「雖然對來參觀的人很抱歉，但告示內容太幽默了！」、「飼育員太棒了！」。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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