對於自組鍵盤的玩家來說，挑選鍵帽也是非常重要的一環，這次就幫大家開箱一款來自太豪、台灣製造的Double Shot PBT鍵帽，看看其造工和透光效果如何。

太豪鍵帽算是較經濟實惠的選擇，個人覺得台灣製造也是其加分的元素。記者這次開箱的是可透光的Double Shot PBT鍵帽，簡單講就是將半透明和另一顏色的塑料結合，長期使用也不會磨甩刻字。記者手上這套鍵帽的造工不錯，只有少部份有殘膠，但不影響使用。

而這套鍵帽的透光效果不俗，這次搭配的Keychron K8背光不算太光，但已有不錯的效果，刻字邊緣位置比一般ABS材質鍵帽模糊。

太豪鍵帽有ABS、PBT和橡膠供選擇，記者個人較喜歡PBT材質，PBT相對ABS更耐磨，也不容易「油光」。太豪這款PBT鍵帽觸感相對粗糙，有一種磨砂感，是好是壞就看個人喜好了，記者是比較喜歡較粗糙的手感。這款PBT鍵帽觸感也較硬，感覺相當耐用，搭配記者的紅軸自組鍵盤使用時，打字聲音較沉穩。

太豪也有一款特製的橡膠鍵帽，顧名思義就是鍵帽的表面包上一層橡膠，防滑之餘也有種緩衝的感覺，算是為長時間打機的人而設。

實際使用過後，太豪鍵帽的造工和手感的確非常不錯，價格也算親民。太豪鍵帽主要是不同顏色的搭配，「設計感」相對不足，不過整體來說，記者還是覺得太豪是一個好的鍵帽選擇，畢竟是台灣製造嘛。

查詢：Zenox

記者、攝影：梁志穎

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