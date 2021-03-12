九龍塘後，油尖旺區就是另一個港人尋歡「性地」。不只有傳統時鐘酒店，更有主題式情趣酒店（Love Hotel），滿足你不同興趣。這次我們試住位於佐敦區的情趣酒店（Love Hotel）「聖地」，酒店有13間主題式房間，包括地鐵、醫生、課室、體育室、候機室、貨倉、SM等主題，每兩小時房價只需$245，而且標榜自助入住，網上預訂收到預訂密碼後，可於房門的卡箱交收門卡，連前台姐姐都不用看到。

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初次入住情趣酒店（Love Hotel）地鐵中環站主題房間，房間設計及扶手設施也模仿地鐵車廂，更有到站提醒的背景音樂。情趣酒店（Love Hotel）房間裏提供安全套、可樂及能量飲品，讓住客能補充體力。而房內電視雖沒有播放成人影片，卻有年輕人最愛的Netflix。情趣酒店「聖地」負責人Percy表示：「原來的地鐵房間沒有安裝電視，但有些客人反映沒有電視就不能回氣。而現在的年輕人很鍾意Netflix，所以我就安裝了Netflix讓他們運動完有回氣的時間。」洗手間方面雖沒有按摩浴缸，但有按摩淋浴，分瀑布式、水喉式、按摩式、雨水式等不同功能，但略嫌不足是沒有乾濕分離。

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情趣酒店（Love Hotel）「聖地」每間主題房間都提供一套相關的制服，中環站房間提供的是校服、體育室提供的是運動服，而醫生室提供的則是性感護士服。不過房間提供的制服不知衞生情況如何，因此也提供購買制服及用具服務，大部份制服只需約$100。而且有別於傳統時鐘酒店，無論購買用品或加鐘，情趣酒店（Love Hotel）只須WhatsApp訂房或下單，PayMe付款就可以了。

香港的情趣酒店（Love Hotel）源自於日本的情趣酒店（Love Hotel），聞說江戶時代開始，有些茶館會有隱秘的出入口讓人幽會，成為了日本情趣酒店（Love Hotel）的雛形。熟悉日本及風月文化的作家沈西城於70年代曾入住過日本的情趣酒店（Love Hotel）：「當時情趣酒店還叫旅館，東京澀谷橫街巷子，會有些閃閃的招牌，那些就是即旅館。光顧的年齡層由18歲至60歲，大學生、成年人、夫婦或陪睡小姐也有。而旅館牆上會掛江戶時代的浮世繪，這個就是情趣酒店（Love Hotel）的始祖。相比我在香港去過的，例如希雲街那些別墅，更簡單及整潔。」沈西城敢說日本情趣酒店（Love Hotel）的興盛是在70年代尾至80年代初，那時候的風俗街稱時鐘酒店或情趣酒店（Love Hotel），「情趣酒店（Love Hotel）是美其名，其實就是淫亂酒店。你在那裏想買春藥也可以，甚麼安全套也有，自助購買。而且自動退房，沒有人會看到你。慢慢這種新式旅館就取代了舊式旅館。」

日本的情趣酒店（Love Hotel）全盛時期近逾4萬間，社會發展及改變，到2016年只剩下5千多間，情趣酒店（Love Hotel）開始走向沒落。反觀香港近年越來越多情趣酒店（Love Hotel）出現，當初情趣酒店（Love Hotel）「聖地」負責人Percy毅然頂手這間情趣酒店也源於他年輕爆房的故事。「我也經歷過在旺角或尖沙咀，那些時鐘酒店，你跟女朋友去爆房，那些50幾歲的前台姐姐好像訓導主任般斥責你，很不舒服。年輕人剛剛20歲的時候很玻璃心，可能前台姐姐不是刻意去傷害佢，只是沒有尾音、講話大聲點。所以我們做自助式情趣酒店是想尊重香港人。」情趣酒店（Love Hotel）更不是年輕人的專利，Percy：「我們看過有些60至70歲的客人，年紀大的叔叔也牽着年輕妹妹來。」

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香港的情趣酒店（Love Hotel）發展相對日本較多限制，情趣酒店（Love Hotel）「聖地」負責人Percy：「日本的情趣酒店（Love Hotel）會有個旋轉木馬，但香港呎價實在太誇張，劏房市場約50至60元一尺，我怎樣把旋轉木馬放進去呢？」而沈西城眼中的完美房型也不一定要視覺享受，他認為聽覺享受更為重要。「男女之間開始時很溫柔，慢慢節奏快時，女人會尖叫，如果有音樂配合及電子感應，去到最劇烈時有老虎的嘶叫，這樣很多人會喜歡。」

聖地Holy Holies

評分：

價錢：★★★★☆

交通：★★★★☆

設施：★★★★★

整潔：★★★★☆

記者：陳靜雅

攝影：潘志恆、伍永健

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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