近日行山友熱烈討論的龍脊「龍爪」，當局以屬試驗性質組裝擺設為由，將「龍爪」安裝完後數天再拆除，事後更即時在專頁解釋，說明「龍爪」擺設與自然環境不配合，之不過網民紛紛留言，估計是風水之物。今次我們專誠邀請周璞初師傅，以玄學角度了解這個「龍爪」之謎。

龍爪擺設影響風水 拆除原因成疑

以政府對藝術的標準而言，相信絕大部份香港人都無法參透；若然以玄學角度，據周師傅所說，龍爪向天多數是兩個情況：一就是身故死亡；另一就是作準備攻擊的姿態，但無論如何都是不吉祥的寓意居多。而這個龍爪以木材造，放於郊外，若以風水來說 ，龍在術數中是辰屬土，木剋土，確實有其效果；更陰謀些來說，政府一向對民意的態度，相信大家都心中有數，反而今次行動果斷及迅速，是否擺放三天已達到某個目的？相信箇中原因已經無法考究。難得邀請到周師傅，就到尖東海旁及「蛇竇」商場，了解當中的風水佈局，滿足一下各位的好奇心。

蛇形格局商場 眼花圖案

作為一個主打藝術風格及名牌集中之地，「蛇竇」商場本應吸引不少年青人前住朝聖，之不過商場開幕不足兩年，經已發生各種不幸之事；加上疫情，訪港遊客完全消失。雖然憑港人消費也很足夠，但有不少市民在網上留言，談論每次進入該商場都感到不舒服，甚至經常迷路；而最恐怖的是，位於中庭位置上的兩個圓形透光窗，外形十足一條蛇，令人不寒而慄。周師傅解釋，蛇令人容易產生畏懼，有機會影響健康及不詳之兆；加上令人眼花撩亂的圖案、密密麻麻的線條及波點，其實都會影響人的思維，有時在這地方坐耐了及看太多，都容易令人混亂。至於位於貫穿樓層的中庭、著名的「眼睛」建築，周師傅稱商業及公眾地方都不太適宜有蛇及猛獸存在，當然可能是配合設計師某個概念，未必與風水有關係，但若然以風水的角度，以上的地方不前往就最為妙。

尖東海旁蛇形設計 無用兼影響香港人

內部佈局影響商場生意，但出面的佈局就影響香港人，尤其是對正港島區的重要命脈，例如大機構 、銀行、政府總部等等。而海旁的蛇形涼亭設施，實際作用是零，連最基本的避雨涼亭作用都沒有，反而更令人聯想到外形十分像蛇頭。師傅直言，在風水學上，蛇頭指向的地區都有機會影響到，於風水上不太好，甚至有走下坡之意，影響到香港的金融地位。已成定局的建築沒有方法拆除，如能在港島岸邊興建一個球形建築，喻意靈蛇獻寶的果效，或可興旺香港。作為升斗市民，我們基本上不能左右大局，唯一方法是將敵人及蛇化敵為友。

家宅面向蛇形建築 擺放金屬馬騮飾物解殺氣

雖然，很多事上香港人已經無法敢言，尤其在政府決策，之不過，若然家中望向蛇形格局，最好的當然是請師傅到來，查看家宅風水、趨吉避凶。而短期的做法，是擺放一隻金屬的馬騮飾物，擺向蛇形建設，取五行相合的影響，就會減少了其殺傷力。如果有力能的話，在選擇家居時，盡量選取較高的樓層，不直接於水平角度看到不利之物如動土（地盤）或高鐵站，這自然就是最直接的解決方法。

之不過都是一句：信則有，不信則無。在這個時期最重要身體健康，自然百毒不侵，蛇都咬唔死呀！

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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