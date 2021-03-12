彎曲山位於馬鞍山郊野公園內，是走麥理浩徑第四段時必經之地，不過大多數山友都是經過彎曲山山腰，不會特地離開主徑攀登山頂。近年在社交平台都看到，有人在彎曲山頂拍攝迂迴彎曲的麥理浩徑，搭配後面大金鐘及西貢的美景，畫面非常壯觀。這次水金跟朋友先到水浪窩觀星台參觀，沿麥理浩徑第四段到彎曲山，發現不用登頂也可以拍到彎彎曲曲的山徑。這行山路線全長約10公里，對體力有一定的需求，誠意推薦給想運動又喜歡拍照打卡的你吧！

同遊水浪窩觀星台 經企嶺下林道輕鬆上山

從沙田坐巴士到水浪窩站下車後，先過馬路走進水浪窩牌坊，沿樓梯走上燒烤場就會看到一座小城堡，這裏正是水浪窩觀星台。觀星台仿照河南省登封縣的古代觀測台而建成，樓高約6米，四周都被綠林包圍，外觀有點像古羅馬城堡。觀星台的平台上設置石椅，供遊客邊休憩邊看風景或觀星。參觀過觀星台後，走回西沙路前行200米到麥理浩徑第四段入口，登山前可先在這裏上廁所或添加飲用水。沿麥理浩徑第四段的指示牌前行，初段的企嶺下林道以水泥路為主，沿途都是繁盛茂密的樹林，走起來非常舒服。

穿越山徑小竹林 觀景台看馬鞍山

走了約一小時後，按指示牌離開馬路走進山徑，没多久就會經過一個小竹林，雖然規模不及西貢北港竹林，但順路經過時拍拍照也不錯啊！繼續前行的路段變得有挑戰性了，路上沙石較多，而且是不斷上斜，是這條路線最困難的路段。慢走約一小時後，景觀也漸漸開揚了，右方是企嶺下海的漁排景色及遠方的大尾篤，而眼前出現的是雄偉的馬鞍山。爬上最後一段樓梯後到達分岔路口，水金跟朋友決定先登上左方的觀景台，以藍天作背景的天梯也可拍出美麗的照片。拾級而上至觀景台是360度無敵景觀，驚覺這裏除了有木椅外，還提供了木製腳架給手機及相機使用，是絕對不能錯過的打卡點。

彎曲山腰看蜿蜒山徑 夕陽下遠眺西貢馬鞍山

拍照後下樓梯返回麥理浩徑，前行有隱蔽的支路可登上彎曲山，不過路況欠佳，所以水金跟朋友沿山腰繼續走。直到明顯的彎曲山分岔路口時，只要稍稍爬上一小節山徑就已經可以觀賞到蜿蜒曲折的麥理浩徑以及後方的大金鐘，猶如一條長蛇躺在山嶺上，配上黃昏柔和的光線，眼前美景讓人讚不絕口！這個位置雖不用攀上陡峭的山坡，卻能輕易地拍出彎曲山徑及西貢景色的構圖，難怪成為拍照打卡熱點！拍照過後接着前行，左邊可俯瞰西貢島嶼之美，右邊則看到馬鞍山及中大山城。水金欣賞過日落後，便沿麥理浩徑徐徐下山，直到十字路口時轉右前往恆安邨方向。接行馬鞍山郊遊徑約20分鐘後，終於到了馬鞍山村，路段開始變為行車馬路，穿過燒烤場後再下山40分鐘，最後走到錦英苑，完成了今次的行山路線。

遊彎曲山時大家應注意以下事項：

1. 麥理浩徑第四段路況好壞參半，而且中途沒有補給站，在山嶺上的路程更是沒有遮蔭的地方，建議坐巴士前先準備充足的糧水及防曬用品；

2. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

3. 登彎曲山頂的山徑非常崎嶇，建議有豐富行山經驗的山友才挑戰；

4. 在彎曲山賞夕陽後須備手電筒走回馬鞍山，並留意山徑路況，慎防跌倒；

5. 在馬鞍山村可搭乘村巴NR84到達馬鞍山馬鐵站，省掉40分鐘步行下山的時間，惟村巴班次不多。

撰文：蒲．臺島 Gold2TW

攝影：水金、Simon

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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