金剛和台灣女友小嫻早前一起去做健康檢查，結果發現兩人都有痔瘡，而金剛肛門側邊更發現有腫瘤，暫未知是良性還是惡性。外科醫生指出由於痔瘡和腸癌都會引致排便出血的症狀，不少人都會分不清，其實兩者大有不同。

痔瘡分為內痔和外痔 排便玩手機習慣要戒

痔瘡是肛門周圍的靜脈叢曲張，當軟組織鬆弛，血管便會容易膨脹，形成痔瘡，長在肛門內或肛門外位置。痔瘡可分為內痔和外痔，內痔是當肛門內的血管膨脹，便會形成有時可走出肛門的內痔，而病人可以用手推回；而當肛門外的微絲血管膨脹，便會形成外痔。

疫情期間，不少人都持續長時間留在狹窄家中，減少外出及少了運動，容易形成痔瘡，另外，不正常作息、常吃刺激性食物、不良的排便習慣、肥胖、久坐、懷孕等都是痔瘡的成因。而現代人「機不離手」，排便都習慣玩手機易分神，「用力谷」血管會加劇痔瘡問題，外科專科醫生葉勁麟曾於本報的其他訪問中提及，經常久坐引起便秘容易致病，一定要戒掉此壞習慣。

此外，要預防痔瘡問題，可以從飲食方面入手，可多食用蔬果、高纖維的食物、少肉類，火龍果、麒麟果可幫助腸道暢通，對便秘人士特別適合。另外，亦要多飲水，成人每日至少飲8杯水，小便顏色為淺黃色或香檳色為最佳。

痔瘡腫瘤大不同 痔瘡手術分五種

很多人都會分不清痔瘡和腫瘤，其實痔瘡即使不去處理，都不會演變為直腸癌，因為痔瘡組織與大腸直腸屬於不同的器官，痔瘡並不會越來越大，或演變成直腸癌，不過嚴重的痔瘡可導致血管栓塞及壞死，令肛門出現潰瘍。

而痔瘡出血多呈鮮紅色，會與大便分離；肛門口會感到痕癢或痛楚，患者會感覺到肛門有一堆好像肉塊的軟組織；而直腸癌大多大便中混有血液、黏液，不易分開，其他症狀包括大便次數也會增多、體重下降。

若痔瘡問題輕微，病人可使用針對痔瘡的藥膏，有止痛或麻醉作用，有助推回痔瘡入肛門。手術亦有分為橡筋結紮、傳統切除 、痔瘡橫切（痔瘡槍）、痔瘡消融術及超聲波導航除痔手術，可以根治痔瘡病情。目前常用的治療方案為超聲波導航除痔手術，手術一般只需約半小時便可完成，患者可即日出院。

撰文：鄭詩詠

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