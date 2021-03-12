當貓隻受到襲擊或與同類打架時，除了直接逃跑外，還有可能會翻轉身子、四腳朝天地望向敵方。這個舉動是希望四肢並用來保護自己，隨時可以用四隻利爪來反擊；同時亦是藉此警告對方不要再攻擊，否則就會還手的意思。

貓行為治療師Briganne Carter解釋，貓隻打架時選擇翻身露出肚子，有可能是保護自己的舉動，其實是想告訴對方，「你的實力太強大了，我願意示弱服從你，請不要再攻擊我」。但重點是貓隻翻肚的動作，同時是準備反擊的姿勢。若然貓咪翻肚後對方繼續施襲，牠就會以四肢快速揮爪來反擊對方。

但是貓咪對主人翻肚子的話，解讀就大不同。貓咪覺得安心和舒適時，同樣會在主人面前露出肚子。特別是當牠們睡覺時，喜歡露出肚子並四腳朝天地呼呼大睡。這代表牠處於一個十分放鬆的狀態，同時對周圍的人或環境沒有任何防備，但要注意這絕不代表歡迎你觸碰牠們的小肚腩。如果主人強行摸肚子，或將牠們以肚子朝上的方式抱起來，貓咪或會感到不安，甚至對你十分反感。所以「貓皇」的小肚腩，還是只可遠觀而不可褻玩呢。

透過觀察貓隻的身體語言、耳朵及眼晴等部位的微動作，有助了解貓咪的內心世界。下次見到主子在地上四腳朝天地翻肚打滾，記得不要強行伸手揉搓牠們的小肚腩了；不然惹得主子反擊就得不償失。

你也想更深入了解貓咪的行為習性，與家中主子過更融洽的幸福生活嗎？那就不要錯過由Briganne主講的【貓行為講座】動物蘋台網上FAN享會了。1.5小時網上星級講座，為你解讀各種貓咪身體語言的背後意思，解構晚上大叫、破壞家具、胡亂咬人等各種常見的貓咪行為問題，教你如何以訓練的方式讓貓咪乖乖地剪指甲和解決偏食問題。以上內容沒有包含你家主子的行為問題？不要緊，Briganne在講座的問答環節會即時解答你的各種疑問。機會難逢，貓奴們還不馬上報名！請留意，只限壹會員報名參加。

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！