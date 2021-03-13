貓咪的心情向來難以掌握，但主人透過觀察牠們的耳朵、眼晴、尾巴及身體姿勢的變化，仍然可以解讀出牠們當下的心思。貓咪經常會用尾巴圍繞前腿，你是否了解這個身體姿勢代表甚麼？今日的貓行為小知識，就跟大家解讀貓咪用尾巴圍繞前腿的意思。

防備

貓咪用尾巴圍繞前腿，是其中一個很常見的姿態。背後的行為意思有很多，其一是貓咪對當前的環境及靠近的人有防備心或感到疑惑，因而將尾巴捲起來圍繞前腿；另外亦是在表達不要再靠近牠的意思。貓行為治療師Briganne Carter強調，要確定貓咪是否對環境有戒心，須同時觀察牠的耳朵、眼睛及肢體語言。若然貓咪用尾巴圍繞前腿的同時，身體明顯轉向另一方，便較大機會是正在戒備了。

放鬆休息

除了防備的意味，貓咪在放鬆休息時，同樣會有用尾巴圍繞前腿的習慣。與前者不同的是，此時的貓咪沒有想躲避環境或人們的肢體舉動，耳朵高高的竪起來，瞳孔沒有放大，就代表牠們放鬆得很呢。

保暖

Briganne亦指，貓咪用尾巴圍繞前腿的最大可能性，是牠們只是想保暖而已。除了是放鬆的狀態，尾巴圍繞前腿令尾巴和下身暖和一點，是牠們的小習慣。

一個動作，背後竟然有這麼多行為意思。因此，如果主人想確認貓咪的情緒狀態，除了要留意特定的舉動外，記得還要觀察4個重點：耳朵、眼晴、尾巴及身體姿勢的變化。今天的貓行為小知識，作為貓奴的你有否答對?

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記者：沈敏怡

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