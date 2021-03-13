果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。去年公佈的數碼暴龍育成手環到港，Gadget Guy率先試玩；ROG Phone 5電競電話開箱上手；Facebook撤回美國香港跨海電纜興建申請；Apple傳3月23日舉行發佈會。

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數碼暴龍手環搶先玩

去年公佈的數碼暴龍育成手環，終於正式在香港推出，其外形與一般智能手環相似，可以調校時間和背景，使用Mirco-USB充電，到底它有甚麼功能又如何進化呢？這次上手的是白色的普通版和瑩光黃色的魂限版，已包一張數碼獸Dim卡及對戰用的Dim卡，普通版附帶的是脈衝獸，魂限版會多一張的V仔獸，要注意一張Dim卡只能跟隨一隻手環。

開關鍵在手環的背後，帶好手環就可開始玩，手環要靠插入Dim卡才會生成數碼獸，日後官方也會陸續推出其他Dim卡。首次插入Dim卡後，會自動生成幼年期的數碼獸，更有任務舞台、戰鬥背景等數據。

手環同時只能儲存兩隻數碼獸，除了備份的數碼獸，可以召喚另一隻上場，要新增數碼獸就要刪除舊數碼獸。 手帶也可透過NFC連接電話App《DigiMon VB LAB》，把數據傳至智能電話，也可經App下載任務和道具至手環，不過電話App連接手環時，同樣要插入Dim卡。

至於要令數碼獸成長進化，主要靠時間、生命值、獎盃數量及勝率。時間是一開始至成長期，這階段到特定時間便自然會進化，但成長期後就要追加達成指定條件才能進化。數碼獸生命值對應用家的心跳與運動量，假設脫下手環就會減少生命值，如果24小時開着機但沒戴上手，數碼獸更會死亡。獎盃數量則要用家完成每日任務和運動量任務，例如揮拳20秒、步行6,000步等，勝率便是自動戰鬥或與朋友戰鬥。

我們實試過以兩條手環及VS DIM卡對戰，首先要將一條手環的數碼獸儲進VS DIM卡，將張卡插入另一條手環才能對戰，戰鬥後要從VS DIM回收至手環，幸好彩色的戰鬥畫面頗吸引。最後提提大家，手環由零至充滿電需要4小時，大概能玩到1小時遊玩加18小時備用。最重要的是手環完全不防水，運動時要小心被汗水弄濕。普通版手環售價$399.9，限魂版$499.9，而額外的Dim卡套裝每套$109.9。

ASUS發佈新電競電話ROG Phone 5

華碩的新一代遊戲電話ROG Phone 5剛發佈，香港也開始接受預訂，我們也率先取得真機上手試。ROG Phone 5 設有6.78吋（2448x1080）屏幕，支援60Hz、120Hz和144Hz刷新率，屏佔比不算很高，官方表示屏幕有極短的24.3ms觸控延時。

機背設有一個標誌燈，可在設定介面中改變顏色和亮度，電競感十足。今代重新加入3.5mm耳機插口，更內置DAC，機身有兩個12mm x 16mm的喇叭，立體感和低音強勁，電池足足有6,000mAh。硬件規格也非常驚人，搭載Snapdragon 888核心，最高支援16GB RAM，詳細的開箱測試便要看Gadget Guy的報道。

Facebook撤回美國香港跨海電纜

根據外媒報道，在美國官員的施壓下，Facebook決定撤回美國加州和香港之間的海底電纜興建申請。計劃在2018年由Facebook和數個合作夥伴提出，亞洲原先包括香港和台灣兩站，用於提供更大的頻寬連接亞洲市場，不過現時Facebook很可能會重新規劃電纜系統。

早前Facebook和Google母公司合作興建的太平洋光纖電纜網路，也計劃放棄原本在香港上岸的方案，改為只連接台灣和菲律賓。

香港多次被放棄主因，當然是近年中國對香港政策急轉，香港喪失自主權，令人擔心跨海電纜會被截取數據。

此外，Facebook最近也傳出，旗下的Instagram將加入類似Clubhouse多人語音聊天的功能。且早前Twitter也宣佈會推出功能類似的Spaces，不知道最終語音聊天市場會變成如何，Clubhouse會否步Snapchat的後塵呢？

傳Apple春季發佈會將在3月23日舉行

眾多知名爆料達人於社交平台透露，Apple的春季發佈會將於3月23日舉行。整合不同的消息來源，預計很大機會發佈AirPods 3、自家藍牙追蹤器AirTags、iPad Pro、Apple TV等新產品。

另外，有消息指Samsung也將在3月17日晚上舉行線上發佈會，外媒猜測將會是Galaxy A52和Galaxy A72兩款中至中高階定位的智能電話。

順帶一提，雖然全球移動通訊大會MWC，仍然打算在6月尾舉行實體展覽，但一些傳統大廠商已經決定不出席，包括Sony、Nokia、Ericsson、Oracle等，是否成事還是未知之數。

記者：馬子聰、周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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