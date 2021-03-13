還記得筆者初來英國留學時，踏入3月突然看到英國鋪天蓋地的母親節禮品、宣傳海報，馬上嚇得三魂唔見七魄：「已經5月了嗎？我是不是忘記了母親節？」回過神來，才發現：「咦？現在才3月！發生甚麼事？」原來英國的母親節，並非在5月的第二個星期日，而是在每年的3月！

英國母親節由來 大齋期第四個星期日

還記得筆者曾介紹過的英國班㦸日嗎？原來英國母親節和班㦸日也有關連！傳統上，復活節前有一個長達40日的大齋期（Lent）。英國班㦸日就是大齋期禁食開始前夕，而英國母親節就是大齋期的第四個星期日，亦剛好距離復活節三個星期！因此，2021年的英國母親節就在3月14日星期日。早於2月底，英國各大超級市場已有巨型母親節禮品貨架！

事實上，英國母親節在17世紀之前，與「母親」並無直接關係！它的英文是Mothering Sunday，按照傳統教會規定，信徒會在Mothering Sunday回到母教堂（Mother Church），進行家庭團聚和向聖母瑪利亞（Virgin Mary）表達感恩之心。

Simnel Cake混合乾果、香料、酒、雞蛋

這一天，亦是大齋期裏允許「破戒」的一天。大齋期時，教徒會禁食蛋類、奶類，但在英國母親節，一家人聚首一堂，吃甜品、肉類之餘，還可以享用母親節特色甜品——杏仁水果蛋糕（Simnel Cake）。Simnel Cake由乾果、果仁、酒、香料和雞蛋製成，蛋糕上鋪有11粒蛋白杏仁軟波，紀念猶大以外，11位耶穌基督的門徒。

英國人準備「三寶」慶祝母親節

時至今日，英國的Mothering Sunday則和源自美國的Mother’s Day在意義上結合了，英國人會在3月份的母親節給媽媽送上愛意。現代的英國人最喜歡送媽媽的「母親節三寶」是一束鮮花、一盒朱古力和一張心意卡。各大英國超級市場亦有以媽媽為主題的高級葡萄酒、零食禮盒以及廚具套裝等。

筆者十分期待，在疫情過後帶媽媽感受一下英國的母親節，以及一系列的傳統英國節日！

撰文、攝影：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：鄒仲安

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