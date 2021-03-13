鶴咀位於港島東南端「青蛙腿」的腳踭位置，是全港六個海岸公園及一個海岸保護區之中唯一一個海岸保護區，當地有不少研究用途的設施和宿舍，以保育海洋資源及進行科研，亦有一副長逾10米的鯨魚骨標本放置在海岸作地標。除了不被污染的出塵海岸，嶙峋奇岩與海蝕山洞更吸引遊人前來打卡觀光，而且步行路途相對輕易，好天氣的周末滿是人潮，不過科研設施最近在進行工程，遊人必須行走在崎嶇不平岩石上，切記步步為營免生意外。

劃作保護區卻屢受破壞 岸上化石非海威小姐

鶴咀是香港唯一一個海岸保護區，海域佔地範圍約20公頃，包括海岸對開的水域，早於回歸前1996年7月就被指定，設立目的是保育當區海岸線上的海洋資源及劃作科學研究目的。不過當區仍然容許遊人進入，但禁止未被許可的游泳、划艇、浮潛、釣魚、採集野生動植物等一切水上及岸邊活動，而且為保育海岸生態，保護區範圍內不設垃圾桶或洗手間設施，遊客記得要自理。

鶴咀石灘上的一大地標是長逾10米的巨型白色鯨魚骸骨標本，有傳是97年魂歸天國的海洋公園殺人鯨海威小姐，讓她留在保護區內守護大海；不過原來白骨是來自1955年在維多利亞港擱淺的鬚鯨，實屬內容農場誤傳資料，而且化石標本因被遊人觸碰已嚴重損毀，奉勸大家別以它借力或觸模來拍照留念。

化石旁邊正在進行翻新的香港大學太古海洋科學研究所，由於翻新工程封路所致，現在進入海岸範圍不能走馬路，須攀石路而下，千萬要小心，也不應擅闖範圍，曾有人欲借廁所走進範圍，更有人惡意把水缸放水殺死珊瑚和海洋生物；研究中心後方的山路可登上較高位置欣賞鶴咀，但實屬研究中心與山上宿舍的捷徑，並不開放，大家遊覽保護區應切記郊遊禮儀，否則或會成為西環碼頭翻版！

遊洞穴拍照打卡 小心海浪暗湧

鶴咀位於石澳以南，不過中間沒有可行路徑相連，要由筲箕灣乘前往石澳之9號巴士，於中途站鶴咀道下車步行前往。下車後沿鶴咀道馬路一直步行就可抵達，路途大致平坦易行，約走30至45分鐘接近南端才開始下坡，沿途風光明媚，可眺望右方的赤柱半島，臨近鶴咀村更有一間士多可作小休。直至走到馬路盡頭的無線電發射電台禁區，沿着旁邊草地走下斜坡，繞過發射站旁的小路便可繼續前行，來到分岔路口，往左方走上山是鶴咀燈塔，而右方往下走就是鶴咀海岸保護區。

海岸區有兩個不少人慕名而來的打卡位：蟹洞和雷音洞，前者是一個海蝕拱，即經長年海浪拍打而成的岸石拱洞，而且洞口闊長，從高處看像是巨大螃蟹撐起身軀、肚下留出洞穴模樣因而得名，是鶴咀最當眼的景點。不少人走到洞穴之下拍照打卡，切記要小心海浪暗湧，在嶙峋石塊跌倒易生危險，更不宜攀爬岩山至拱石上方，免生意外。至於位於研究所後方小路而下的雷音洞，是個典型的海蝕洞，走進其中可在高逾十米的山洞之中聽濤拍岸，確如打雷聲大，但也要小心別走近波濤之中。

鶴咀又稱「德忌立角」 白色燈塔被列為法定古蹟

鶴咀又稱「德忌立角」（Cape D’Aguilar），名字取自1843至1848年間香港第一任副總督及駐港英軍總司令德己立爵士，並於此設立「德己立角燈塔」，建築仍然完好的白色燈塔，是香港現存五座戰前燈塔之一，也是歷史最悠久的，早於1875年啟用，雖然不對外開放，但晚上仍會亮起白燈照亮海岸及指引航道，2006年被列為法定古蹟。

在燈塔以北對岸山丘邊緣之上，可看見博加拉炮台廢墟遺址，是二戰前由英軍所建的防守要塞，但炮台於1941年日軍登陸港島時被守軍摧毀，以防被日軍佔用，成為今日遺下的廢墟。回程路上，經過鶴咀村後面對大潭灣海邊位置，可見另一守護鶴咀的機槍堡，前往之路頗艱難，不建議初階人士前往。

撰文、圖片：林美香

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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