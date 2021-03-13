百靈頓爹利（Bedlington Terrier），又被稱為貝靈登爹利、貝靈頓爹利。兩岸三地叫法不同，亦有人稱呼牠為貝靈頓梗、貝林登㹴、貝德靈頓犬。不管是哪種叫法，這隻看起來很像羊的狗狗，對很多人來說都非常陌生。今集《動物百科》就跟大家談談百靈頓爹利的歷史、健康及飼養心得吧！

百靈頓爹利的歷史

百靈頓爹利的歷史悠久，可知紀錄差不多有200年左右，甚至有機會更久遠。百靈頓爹利源於英國小鎮百靈頓（Bedlington），跟積羅素、約瑟爹利等等，同屬於爹利犬。爹利犬是工作犬，是有目的地繁殖出來的品種。百靈頓爹利原被繁殖用於在穀倉捕捉老鼠或其他細小的動物，時至今日才發展成家養的純種寵物犬。

百靈頓爹利的外形

百靈頓爹利的外形獨特，辨識度非常高，有人會一見愛上，亦有人會將牠列為十大醜狗之一（記者按：本人不同意）。百靈頓爹利最明顯的特徵是頭頂上有一泡蓬鬆的毛，從正面完全看不到眼睛，不少人覺得看起來很像一隻小羊。「Village Vets 獸醫村莊」駐診醫生Dr. Boris Yeung指，那泡毛的作用，是為了在讓百靈頓犬在工作時擋着灰麈、不被動物咬到。

百靈頓爹利體形不大，平均約10至20磅，長腿、高瘦，有明顯的腰線，身形與惠比特犬相似。毛色多為白色、灰色，牠們有一種特別的基因，會令牠們越來越老的時候，有機會毛色變得越來越灰，像人類會有白頭髮一樣。

百靈頓爹利的性格

百靈頓爹利聰明、乖巧、善良，非常親人熱情。Ｗilson及Sarah飼養了百靈頓爹利Marcus十一年，每次Marcus看到爸爸Ｗilson回家，都會熱情地迎上去，開心地自轉。百靈頓爹利不算特別兇惡，但始終有爹利的血統，可能會有潛在的攻擊性。因為百靈頓爹利的乖巧聽話，所以歷史上曾被訓練作鬥犬用途，如刻意誘導，百靈頓爹利的攻擊力可以很強勁。不過一般而言，百靈頓爹利是善良的。Ｗilson及Sarah過往還飼養了另外三隻狗狗，分別是松鼠狗、比高及哥基，他們就笑言，Marcus總是被哥哥們欺負的那個。

百靈頓爹利的飼養心得

百靈頓爹利的毛髮跟貴婦犬一樣，低致敏 （hypoallergenic） 以及不掉毛（non-shedding）。對於有鼻敏感的家庭可能相對合適，不過因為牠不會掉毛，毛髮會一直不停生長，如果不好好處理就會嚴重打結。Ｗilson過往曾任職寵物美容，對於打理Marcus的毛髮非常仔細，他強調每天幫百靈頓爹利梳毛是必要的。另外每兩星期要洗澡，每一個月要剪一次毛，若是主人自己不懂打理，就要預算付出一定的寵物美容費用。除了美容之外，Dr. Boris亦提醒百靈頓爹利需要一定的運動量，每天都要外出散步。

百靈頓爹利的易發疾病

相比起其他純種狗，百靈頓爹利的健康問題比較少，遺傳病不多。Dr. Boris指爹利犬患眼疾會比較常見，例如會有乾眼症症狀。另外患上一種名為Copper Storage Disease的肝病的機率會比其他狗狗高一些，不過依然不算很高，可能是100隻百靈頓爹利才會有數隻有這個病症。

總括來說，百靈頓爹利親人、容易飼養，只不過在香港出現的機率比較少，所以才不多人認識。以後有緣在街上看到牠們，別再誤會牠們是羊了。

記者：李珮禎

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