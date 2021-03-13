銅鑼灣聖保祿修院外的「棉花路」T字街牌懷疑被盜，引來全城關注。其實全港還有近百個六十年代前誕生、具殖民地色彩的Ｔ形街道路牌，你有在街頭牆角看到嗎？不要等失去才懂珍惜，跟我們來一個舊式街牌遊。

香港歷史研究社的理事長李澤恩（Stanley），跟一班同好走訪全港各區，尋找舊式街牌超過20年，現已記錄近200個T形街牌。這些街牌原本置在舊建築物上，近幾十年不斷重建、清拆，令這些街牌極速消失，為了讓公眾能親身認識這些街頭文物，他們決定開放T牌位置的紀錄，製作了舊式街牌文物地圖，讓公眾共同監察街牌的現況。Stanley說：「舊式街牌只會在舊區出現，在1960年之前已經發展的地區，例如中上環、灣仔、深水埗、油尖旺等。」

第一站我們跟Stanley來到了上環華寧里，尋找統稱作石屎街牌的英泥製街牌，算是香港現存最舊的款式。Stanley說：「應該是約1900至1910年代，相信當年有人買了這塊半山地，建了平台然後在上面建屋，把這條通往平台的樓梯命名為華寧里，製作了這個街牌。」這款用英泥在牆壁上倒模，再把街名刻在上面的街牌，很多時會因為斜坡鞏固工程或樓宇拆卸而清除。

伸手可及 英泥製華寧里

除了華寧里，同款街牌在西環的西尾道及堅尼地城的石山街仍可看到，不過華寧里這一塊是唯一在視線水平線內，而且伸手可及。Stanley解釋：「以前很多街牌也是可觸及的，但由於款式不停轉換，容易觸及的街牌，亦更容易被換掉。」來到華寧里，不妨觸摸一下這塊百年英泥製街牌，但千萬不要破壞它！

來到西港城這幢前身是舊上環街市的法定古蹟，可以在同一個位置看到兩塊舊式街牌。右手邊有內街「安泰街」英泥製街牌，對比華寧里的街牌顏色較鮮明，明顯曾翻新；左方的「干諾道中」街牌明顯是較後期生產，用生鐵鑄造的T形街牌。Stanley表示：「我們發現這塊T形街牌的底層，好像有一層英泥，估計干諾道中這塊鐵牌下面，應該是一塊舊的英泥製的街牌。若跟安泰街那邊比較，英泥厚度比較薄，有機會是因為在日治時代，干諾道曾改名做『住吉通』，日治政府把原本的街名磨平了，所以重光後要在上面再放置新的街牌。」

另外還有個有趣發現，干諾道中T形街牌，是和干諾道西的新型路牌放在一起的。那麼，西港城對出的是干諾道中還是干諾道西呢？其實干諾道中的盡頭是安泰街交界處，新路牌的安放位置的確令人有點混淆。

看完法定古蹟上的舊式街牌，轉身來到了同是法定古蹟的中式廟宇──灣仔玉虛宮（北帝廟），欣賞另一塊歷史悠久的舊街牌。這塊石水渠街鐵框瓷磚街牌，鐵框入面放了寫上街道名的瓷磚。雖然物料不同但因為款式相似，推斷是跟英泥製那款是差不多時期出現（約1910年代）。Stanley說：「我們在一張舊明信片上，發現到這塊T形街牌的痕迹。明信片上的石水渠街，真的有一條水渠，前方的律敦治醫院當時還未興建，還是前身的海軍醫院。這間古廟亦一直存在，而且還有這幅街牌痕迹。那張照片已經有很久的歷史，從而引證到這塊街牌也有很久的歷史了。」

凹角街牌 三十年代已出現

由法定古蹟玉虛宮，走到一級歷史建築藍屋，然後就來到灣仔街市，在短短的路程便能發現不同款式又相對密集的舊式街牌。

走過藍屋景星街凹角T形街牌，來到灣仔街市便發現，太和街和交加街的T形街牌卻是圓角的。Stanley說：「凹角街牌的使用時間相信是最長的，因為我們在1930年代的歷史相片已經能看得到。至於方角和圓角是比較特別的例子，是在1960年代左右才出現的，當中圓角只在香港島出現，而方角只在九龍區出現。」

太和街圓角T形街牌，在分岔路最前端的當眼處，雖有銹迹但黑白分明，算是保存得當。而且肉檔檔主刻意把橫額放底，不阻擋着街牌，讓更多有心人能到此留影。走進交加街那邊的鐵皮檔，排檔及店舖加設的帳篷擋住了視線，要細心看才發現，在一間50至60年歷史的肉檔上，那塊交加街舊式街牌。「除了這塊街牌，這肉檔也有特別之處。我們看到水磨石牆上，有一些英文的水磨石字樣。水磨石很常見，但是有英文字的便很少。可能這裏多外籍工人來買食物，所以便在這裏寫下，有甚麼肉類可以購買。透過周圍發掘街牌，亦認識了很多社區，發掘到很多周邊事物，對我來說也是得着。」

至於九龍區，深水埗北河街可說是保存了最多舊式街牌的街道，Stanley在十多年前，開始搜羅全港街牌時，曾發現共8塊北河街T形街牌，但因為社區重建或是店舖裝修，現在已經少了一半。在北河街荔枝角道交界的報紙檔上方，鮮黃色牆壁上可看到一塊方角T形街牌，Stanley說：「這一款我們叫作方角街牌，只有在深水埗區能夠發現得到，亦都只有這款街牌的中文，是由左寫到右的。」走過一點在北河街醫局街交界，亦可看到同一款街牌，不過因日久失修，連字體也看不清了。幾步之隔，北河街海壇街的那塊便是凹角T形的，更可比較到中文街名由右寫至左的分別。

「鴨寮街」多花款 成古玩店老闆珍藏

在鴨寮街近桂林街一段，鐵皮排檔上方，探頭亦可以發現在唐二樓的騎樓上，掛着了一塊凹角T形鴨寮街街牌。Stanley說：「要數鴨寮街中最特別的街牌，是一間賣古玩的舖頭，收藏了一塊舊的鴨寮街街牌，放在地上給人欣賞。」凹角T形街牌，由1930年代到1950年代都有在使用，橫跨了幾十年，但當中有些細微處稍有不同，「跟剛才抬頭所看到的鴨寮街街牌，這塊中文字比較粗，相信當年因找不同的人執筆製作字體的模具，因為是手作，所以會有差異。」

曾用紅字 易甩色改用黑字

最後一站來到了福華街楓樹街交界，在一間已結業、位於角落的店舖上，有一塊大長方形、中文字甩得七七八八的福華街街牌，Stanley解說：「這款長方形路牌，其實是政府在1960年，取替T形路牌的第一個款式。特別的是中文字原本為紅色，但其後發現紅色較易脫色，看得不清楚，之後便全部轉了做黑色。」

最令Stanley興奮的是，這塊街牌其實是去年舖頭結業、店舖燈箱拆除後才得以重見天日。Stanley說：「我們就如尋寶一樣，不知道哪裏、哪時會有發現，亦不知道它何時會消失。發現到一些舊式街牌，很有滿足感。我希望市民就算沒有興趣，也可以留意這些舊式街牌，至少知道它們的存在，亦希望政府在舊建築重建清拆時，保存街牌，但不要只放在倉庫塵封，找個機會放在那條街上，再次展示。」

記者：鄭汝翹

攝影：張洛晞

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