有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。轉校音樂椅的動力亦屬類同，除了想追求學術水平更高的學校，其實不適應學校的學習或生活亦是想轉換環境的原因。

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陳女士的兒子原本就讀一所二線津貼學校，「我知道兒子的能力，所以於統一派位時特地選擇此二線的Happy School，貪學校活動多、不催谷。」可惜，她的如意算盤打不響，因為該校剛巧轉換了校長，與舊校長於學校講座時的所力推的愉快學習截然不同。由原本下午只有活動課沒有學術課，改為上午下午同樣為學術課堂，而且朝着區內一線小學作目標。

「其實谷不谷也不是主因，因為兒子在沒有比較下不會知究竟有何分別。」陳女士然後眼紅著分享﹕「兒子一向不抗拒畫畫，但上了小學後他經常問﹕『我畫的畫是否很醜？』我當然說不是，還上網找一些抽象畫作告訴他畫畫不一定要畫得神似，只要表達到你所想便可以，如果要求神似，人們可以拍照呀﹗」後來兒子看似明白了一點點，陳女士又多了跟他畫畫及鼓勵他，又將兒子的畫作貼在家的當眼處。

不想學習信心再被打沉

有一天，她的兒子突然主動分享他抗拒畫畫的真正原因。他問﹕「媽媽，我畫的畫真是可以嗎？但我問過我的老師，她說我的畫作很『核突』。」陳女士當刻忍著淚水，繼續給兒子鼓勵，但心中充滿疑問及生氣。「老師為何要打沉一個小孩？一句說話其實很有影響力，為何不去推動人，而去傷害人？」

陳女士續稱，轉校當然不是一時意氣，又怕兒子不適應，轉了校又未必一定是好，但舊校的其他情況推動了陳女士作出決定。原校的教學進度太快太趕，兩個星期便教了三課中文課文，兒子未能認讀到舊的課文，又開始教新的課文。功課方面，數量不是太多，每天五至六份功課，但以兒子的程度，全部功課都要家長指導才能完成。這樣子哪會有主動完成學習的動力呢？

學校沒對兒子的成績施加壓力，但卻完全沒有「補底」支援。「是否由他每年升一級就算？但相信學習的自信只會因為越來越跟不上而不斷下降，我不想兒子就這樣完成小學課程。」

大膽嘗試申請嶺小插班

陳女士然後下定決心上網找資料及問朋友意見，便決定報讀嶺南大學同學會小學，這學校出名有愛心。「有愛心」很虛無吧？但為何人人都這樣說？

由報考到面試，陳女士親身感受到何謂一所有愛心的學校。她的兒子完成了中、英、數筆試後便受到面試的邀請，學校事前沒有告之兒子筆試的成績，但到面試時也會看到他的分數。「兒子三科的成績都合格，但當然有高有低，老師在面試時跟兒子說，『你中文成績很好呀，你很喜歡中文嗎？』，這就是有愛心的說法呀！兒子當然不是很高分，但老師是從孩子的角度出發呀﹗」

功課設計有心思 成功令學生愛上學習

到成功入讀後，功課上、教學方法上真的令兒子脫胎換骨。「他竟然愛上做功課﹗這間學校的功課很有心思，數學科會有由學生自己設計數學題目的功課，第一次接觸時，兒子是邊做邊笑的，他當然設計最容易的題目，但做功課變做設計功課，更加要他明白才能設計到。」陳女士還不斷讚嶺小，功課很能跟到學生的進度，會由淺入深，現在兒子能夠自己完成功課。學校亦懂得用坊間的資源令教學變很更有趣味，例如實時的網上問答遊戲，兒子就像「打機」般來學習，一路回答問題，一路看到自己的分數及排名，他很投入去學習。

另外，雖然每班的學生人數跟舊校差不多，但嶺小經常給學生們表達及進行小組討論。陳女士的兒子也主動分享，嶺小的同學經常發問，跟舊校很不同，「舊校只有老師說，同學們很少舉手發問，次次也要老師點名才會有同學答問題。」現時同學們主動發問的氣氛，亦到感染到兒子比從前更主動發問。

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講座內容重點﹕

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日期﹕2021年3月19日(星期五)

時間﹕7pm- 8pm

收費﹕早鳥優惠 $250 (3月17日或之前報名) / 原價 $380

講者﹕升學顧問 - 梁永樂

梁永樂擁有十多年教育版記者經驗，日夜在教育、學校、家長之間打滾，見盡很多學校的千奇百怪現象，現為兩個孩子的爸爸，並在多份報章專欄以「八爪魚爸爸」身份，分享對教育、學校、親子的看法。

截止報名日期﹕2021年3月19日中午12時正

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