近年越來越多人關注「靜觀」，知道它可幫助紓緩精神壓力甚至失眠，然而在字面上，靜觀、打坐、冥想等，常會令人混淆，到底它們有什麼分別呢？

靜觀別於打坐冥想 撇除宗教元素

其實，靜觀、冥想和打坐等最主要的分別，在於靜觀屬科學實證的方法，不包含宗教思想，因此進行靜觀的時候會撇除宗教元素，例如不會一邊靜觀一邊念經。靜觀也不會「神遊物外」，而是對「當下」的覺察，留意自己的思緒、情緒和身體感覺，集中注意力在呼吸，運用五感留意自己和外間的關係。值得留意的是，靜觀並不一定要在一個安靜的環境中坐着練習，即使吃東西、躺着、站着，甚至走路中也可靜觀。

壓力荷爾蒙可加快反應 同時引起長期病

靜觀怎樣幫助減壓呢？原來，每當我們遇到壓力，大腦杏仁核便會發出警號，讓身體分泌壓力荷爾蒙，應付本能的生存反應：戰鬥、逃走，或投降。壓力荷爾蒙的其中一個作用是令心跳和呼吸加速，讓我們反應較快速，但與此同時會產生不良影響，例如影響消化系統，長期受壓甚至可引起高血壓等長期病患。

現實中，其實絕大多數壓力都不是生死攸關，不須要利用壓力荷爾蒙賴以為生。而靜觀就是給予大腦這個求生警號一些空間去停一停，遇壓力時若可調節和放慢呼吸，便能夠向大腦發出放鬆的訊息，已可減輕約一半壓力；繼而接納自己此時此刻的思緒和情緒，並放鬆身體，讓我們平靜下來，選擇活在當下。

靜觀改善失眠的原理也近似。大部份香港人失眠的原因，是工作忙，令大腦沒有一刻可以停下來，而靜觀的作用就是給自己空間，讓大腦減少糾纏於這些入侵性的想法。通過靜觀改善失眠，首先要明白目的不是要自己入睡，因為越是逼自己入睡反而會越大壓力，更難入睡。因此，要把目標改為放鬆身體，學習覺察並放下思緒。每當躺到床上想入睡，就以靜觀來放鬆身體，自然會較容易入睡，而不須刻意去令自己入睡。

靜觀6步驟

1. 找一個舒適的坐姿，可選擇合眼或望着眼前靜止的一點。

2. 採取「先觀察，後放鬆」的方法。首先留意自己有甚麼想法、情緒和五感所接收的訊息，但知道即可，毋須干預它。

3. 將注意力集中在呼吸，觀察自己的呼吸快慢，是否暢順等。

4. 當意識到自己的思想在遊走，可反覆將注意力回到呼吸。

5. 在腦中做一次身體掃描，可由頭頂開始向下掃，例如掃描到牙齒時，可留意自己的牙關有沒有咬得太緊；掃描到肩膊時，留意肩膊會不會繃緊或高聳。

6. 如察覺身體有繃緊的地方，可以進一步放鬆每一個身體部位。平日每天做5分鐘靜觀，對減壓已經很有幫助。

當然，除了靜觀，透過運動、和人傾談、和家人朋友相處、接受專業人士輔導等，都可有助減壓。而睡眠前半小時至一小時不要看手機電腦，不要飲酒或咖啡等，都是改善失眠時要留意的。

撰文：甄梓竣博士（美國專業心理學學院臨床心理學博士）

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