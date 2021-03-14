《今日開呢啲》這次開箱的是Arlo Essential視訊門鈴的無線版本，擁有實時視像對話、物件偵測和監控功能的智能門鈴。早前記者曾經測試過Arlo的IP Cam，其反應和畫質皆好，這次的智能門鈴又是否能延續好表現，又是否真的實用？

無線智能門鈴 裝喺邊都得

目前，大部份的智能門鈴都支援視像功能，最大的區別就是是否需要連接電源線供電。無線版的Arlo Essential視訊門鈴，使用充電池供電，官方表示最多可運作6個月；此外，它也預留了位置，可連接現有的門鈴接線供電。擺脫線材的束縛後，即使沒預留電源位置，也能在門口安裝這款門鈴。

正方形比例錄影 盲點更少

Arlo比較特別的是採用了1:1正方形比例錄影，有別於一般鏡頭使用的4:3或16:9畫面，更容易看清訪客的全身，或者地下的物件，鏡頭也是180度超廣角視覺，盲點較少。

其影片的解像度為1536 x 1536，室內走廊燈光和陰天下，畫質尚算不錯，在極低光之下會開啓紅外線夜視。

毋須專用基站 通知夠迅速

Arlo毋須搭配專用基站，透過App將門鈴連接至Wi-Fi後即可使用。不過始終是安裝在門外，所以要確保門口的Wi-Fi訊號足夠。雖然網絡不會影響其偵測或錄影，但如果想流暢地視像對話，就要確保Wi-Fi訊號足夠了。

早前測試Arlo的IP Cam，印象較深刻的是通知夠迅速。經實測後，門鈴偵測到有人走過後，大概7秒就會收到通知。推送通知會直接顯示即時截圖，用家可選擇顯示實時影像或直接響起警報。

Arlo亦支援人、包裹、動物和汽車偵測，用家可選擇偵測到哪種才發出警示，而通知和錄影都會分門別類標示，偵測結果頗準確；此外，用家也可以自行設定鏡頭的不偵測區域，以減少誤報的機率。

通話質量佳 2秒收到來電

對於一款智能門鈴，通話質量也很重要。實測按下門鈴後，最快2秒，電話已經收到通話要求，電話使用流動網絡時則要4秒左右。純語音通話的音質流暢清晰，和一般電話通話無異。視像對話的聲畫表現也不錯，但就易受網絡影響畫面。

須搭配訂閱服務 雲端儲存30天

這款門鈴非常依賴Arlo Smart訂閱服務，因門鈴不支援將影片儲存在記憶卡中，訂閱後影片會上傳至雲端儲存30天，用家可以回放或下載。上文提及的偵測功能也須訂閱後才能使用。

提提大家，在安裝這類有監控功能的裝置時，記得先詢問管理處或法團，以免違反大廈公契。

Arlo Essential無線視訊門鈴的畫質和反應表現都不俗，而有線和無線版本功能上的區別不大，當然無線版的最大好處是不受線材影響，安裝的自由度非常大。

Arlo Essential無線視訊門鈴

$1,788

記者：梁志穎

編輯：鄒仲安

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