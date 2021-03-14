狗奴們，你有遇過以下煩惱嗎？為甚麼我們每次上廁所及出門時，狗狗便變得煩躁不安甚至狂吠狂叫？為甚麼別人的狗狗能與他人融洽相處；我家狗狗總是長期垂尾，害怕與別人接觸？明明已經購買很多玩具給狗狗，牠卻只喜歡咬我們的手腳，甚至撕咬傢俬？明明平時性格溫馴，但當面前有食物或玩具時，就化身成陌生狗一樣，警告甚至攻擊我們？

當狗狗犯錯時，我們呼喝「No」，這個方法真的有效嗎？別以為制止訓練及懲罰的訓練可以解決事情，有機會 令問題變得更加嚴重。你以為狗狗存心惡意搞破壞嗎？其實有機會是身體發出的疾病訊號。想找出行為問題背後原因，學懂有效改善狗隻壞習慣的技巧及預防方法？就不要錯過【狗行為講座】動物蘋台網上FAN享會了。

1小時的星級講座，邀請到《訓犬記》的犬隻行為專家及訓犬師蔡易儕（Eddie），為你解說真正正向訓練的意思，以不強迫及科學的方式拆解狗隻不能獨處、害怕陌生人、咬手咬腳、護食或護物等各種常見的狗隻行為問題，及其處理方法和預防技巧。更會教你如何分辨行為問題與身體疾病訊號。以上內容沒有包含你家狗狗的行為問題？不要緊，今次講座的問答環節會加碼延長至1小時，讓Eddie即場解答你各類疑問。機會難逢，狗奴們還不馬上報名！請留意，只限壹會員報名參加。

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記者：黃允鍶

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