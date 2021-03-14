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貓行為｜貓咪叼動物屍體回家兩大原因解讀 原來是覺得主人很可憐　

59分鐘前
貓咪會炫耀自己的狩獵能力，不時叼獵物給主人以教導人類狩獵。（pixabay免費圖庫相片）

相信不少貓奴都遇過家中貓咪不時叼着活生生的昆蟲回家「獻」給主人，例如是蜘蛛和曱甴等。不少貓奴都以為這是貓咪報恩，也有主人因此被嚇怕。但事實上貓咪有機會是可憐主人「無啖好食」，把你當作幼貓般照顧。

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貓咪不時將半活不死的老鼠、蜘蛛和曱甴等動物叼回來給主人，其中一個原因是基於母貓照顧沒有狩獵能力的幼貓的天性。貓咪天生是狩獵高手，牠們即使絕育後，其捕獵的天性也不會因而消失。有指貓咪喜愛觀察主人的生活習慣，在貓咪的角度，牠們或會覺得主人很可憐、甚至是需要被照顧，而作為一隻有狩獵能力的貓咪，牠們會利用自己的狩獵本領去活捉「食物」分享給主人。某程度上，貓咪這種行為其實是代表牠們對主人的疼愛。另一個原因，是貓咪想在主人面前炫耀一下自己的狩獵能力，以及想引起主人的關注吧。

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貓奴或者會覺得奇怪，假若家中的貓咪從來都不會叼「食物」回來，難道牠不愛你？從小養在家裏的貓咪，因為成長過程中沒有貓媽媽教導牠們狩獵，會比較少這樣做；相反浪貓則較普遍會出現這種行為。

若貓奴不想收到主子的「賞賜」，曾對寵物貓帶獵物回家這種行為作研究的開普敦大學研究員指出，飼主可以為貓咪戴上鈴鐺，提高獵物的警覺，或者在夜間的狩獵黃金時間不讓貓貓外出。

撰文：黃雅純

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