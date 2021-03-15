彰化扇形車庫是台灣數一數二的鐵道名勝，雖然不少旅客都探訪過這個仍每日運行的古蹟，但未曾在「散步扇庫」的觀光走廊留下蹤影。事實上，可從彰化車站出發，以更輕鬆愜意方式，在當地「喵星人」陪伴下一路前往車庫。此外，車站周邊亦有不少以老屋改建的咖啡館、甜品店，在懷舊的色彩下度過午後慢活時光。

要玩盡彰化市，以鐵道遊最適合不過。因為一步出彰化車站走走，便可前往小西街等文青街巷，既可一邊嚐肉圓、爌肉飯，又可漫遊上山至八卦山大佛。過往如果要從彰化車站去到扇型車庫，通常都是沿着站前的大馬路，走至三民路再轉彰美路過去，即使以手機搜尋地圖，亦是這樣顯示。

不過，早數月前當地開闢了新的「散步扇庫」觀光走廊，只要走過車站天橋後便可到達。「散步扇庫」小徑步程不長，可更快到扇型車庫，為旅途增添繽紛活潑及寫意氣氛。

「散步扇庫」途經一小段鐵道旁的虹橋，沿路前往時會見到為數不少、造型各異的喵星人公仔，名為「ㄓㄏㄖ」，是取自於台語「彰化人」之發音。除了公仔，小徑上塗有彩繪，兩旁則分佈一些裝置藝術，都豐富了抵達車庫之前的沿途所見。

扇形車庫有百年歷史，有「火車頭旅館」之稱，供火車頭入庫休息保養維修。扇形轉盤旁設有高台，讓訪客可以居高臨下觀光，而說到遊客最期待的畫面，便是看到鐵軌透過轉盤移動，讓火車頭轉向而駛入車庫，畫面是難得一見。除此之外，走入車庫還可見到CK124等台灣國寶級蒸汽火車，是當地民眾喜愛留影紀念的對象。

扇形車庫

開放時間：星期二至五1pm - 4pm、假日10am - 4pm、星期一不開放

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

聯絡方法：（04）762-4438（10人以上團體可於兩周前申請導覽）

扇形車庫閒逛過後，可拜訪站前的特色小店端倪生活，很適合在此愜意消磨一段時光。端倪生活由台鐵舊宿舍改建而成，1、2樓空間佈置別出心裁，不只保留老宿舍原本的花窗、磨石地板，還搭配有老舊雪櫃、舊桌椅等氣氛相符的老物件，所以坐在這老屋裏自覺格外放鬆，同時與鐵道遊環環相扣。

端倪生活除了有咖啡、茶飲、牛奶等，亦有些別具特色的選擇，如手洗愛玉，或是選用大村葡萄等當地農作的汽水等；甜品則有焦糖布丁、烤焦的鹽味磅蛋糕、滿滿綠葡萄的泡芙等，特式食品就只此一家。

端倪生活

www.facebook.com/life.clue.store

開放時間：9am - 5:30pm

地址：彰化縣彰化市三民路9號

彰化市的巷弄之間，還藏着其他的老屋咖啡館，比如永樂街旁的咖啡烟，從火車站走過去只需10分鐘。咖啡烟一進門便見吧台，木質空間瀰漫一種溫馨暖意，但細心一看會發現間隔或是上2樓，每個角落氣氛各有不同，有公仔或是老唱片等物件襯托、和而不同。2樓戶外有處小小露台，入夜之後極具情調。

咖啡烟同樣也以其手作甜點吸引不少旅客專誠光顧，而每日餐牌各異，有生乳酪蛋糕、雪糕、戚風蛋糕等等，其中作為招牌的「阿醜」就是巴斯克芝水蛋糕，外表其貌不揚，入口卻柔軟綿密；濃郁的滋味不論為味蕾或旅行留下一個甜蜜回憶。

咖啡烟

www.facebook.com/yan.cafe1222

開放時間：1:30pm - 11pm，星期四休息，

地址：彰化縣彰化市永樂街199號

如有餘裕，在咖啡館度過午後時光，傍晚正好走上八卦山。八卦山雖是老字號的風景區，但每回登臨仍有不同感受，除可參拜大佛之外，八卦山大佛前方高台，亦可俯瞰彰化市景，尤其日落時分，夕陽美景格外動人。從大佛旁可進入全長超過1公里的八卦山天空步道，穿梭於綠意盎然的樹冠層之間，與地面落差最高達約16公尺，可享居高臨下的漫遊之趣。

八卦山風景區

地址：彰化縣彰化市溫泉路31號

交通：可搭台鐵下彰化車站後，步行至文中各景點，其中八卦山大佛從車站出發步行約25分鐘，亦可先搭客運6911線至縣議會站。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：鄒仲安

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