想改變造型，不少人會購買坊間的染髮劑自行染髮，有人會選擇標示有機的染髮劑，希望減少對頭髮的傷害，消委會測試市面上26款聲稱成份天然、草本、植物成份或有機的染髮劑，結果發現6成樣本都含致敏物質或重金屬，大家選購前記得注意染髮劑的成份，其實有一些天然色素，可以真正不傷頭髮改變髮色。

兩類成份易增乳癌風險：阿摩尼亞與雙氧水

本港售賣的染髮劑以永久性染髮劑為主，標榜可以全頭染髮並完全改變髮色。成份除了含染料（dye），亦有阿摩尼亞（ammonia），可以打開頭髮的角質層讓染料進入皮質層，與顯影劑混合使用，滲入頭髮的皮質層，就能永久改變髮色。另外，亦會有過氧化氫（或稱雙氧水，hydrogen peroxide），可以去除頭髮的自然色，讓染料能夠附上皮質層；不過缺點是有機會破壞頭髮表層，造成乾燥或毛躁。而且具腐蝕性，更是一種常見的過敏源，可引起炎症反應。測試發現有樣本的包裝上未有標示過氧化氫，未能符合歐盟和內地的相關要求。

美國國家環境衞生科學研究所曾作研究，追蹤46,709名女性8年，發現使用永久染髮劑或化學直髮劑的女性，患上乳癌風險較大，當中使用永久染髮劑的白人女性，患乳癌風險增加7%，而黑人增加的乳癌風險達到45%。

而半永久性染髮劑一般作補染用途，不會加入阿摩尼亞或過氧化氫，不過部份亦可能會加入少量氨類化學物質，以稍微打開頭髮的角質層，讓一些染料進入皮層內部，而其餘的染料則只會附在頭髮的表層，經十多次沖洗後，染上的顏色就會褪色。適合需要補染或頭髮已受損害但需要短暫改變髮色的人使用，不過缺點是染髮所須的時間較長，亦須每隔數天至一星期補染，以保持髮色。

短暫性染髮劑只能一次性改變髮色，染髮時完全不會打開角質層，染料只會停留在頭髮的表層，一般用洗髮水沖洗後便會完全褪色。由於不含阿摩尼亞或過氧化氫，不會對頭髮造成傷害，在日常沖洗後已經能回復本來髮色，方便使用者短暫地改變髮色。

兩類天然成份較安全：草本海娜與木藍粉

其實大自然中亦有一些天然色素，經提煉後可以用作染髮的成份。草本海娜（Henna）是最廣泛的天然染髮劑，已有4,000年歷史，有紅橙色的染料份子指甲花醌（lawsone），可用來作為皮膚、頭髮、指甲、皮革、絲與羊毛的染料。Henna因用於印度彩繪而廣為人知，但其實在印度當地亦常用作染髮及護髮。不過染髮顏色受限，只可呈現紅棕色或紅褐色，而且上色時間長達3至5小時，不方便使用，因此有製造商會在Henna染髮粉中添加化學物質，以提高上色效果，縮短染髮時間。消費者在購買純天然海娜粉染髮產品時，記得要閱讀包裝上的成份，留意有否加入化學成份。

但注意，蠶豆症患者不可以使用Henna染髮劑，蠶豆症又名「葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症」（G6PD缺乏症），是香港常見的遺傳疾病，過敏病科名譽顧問醫生陳偉明醫生曾接受本報訪問時表示，男性蠶豆症患者比女性患者比例多近10倍，4%男嬰有機會遺傳蠶豆症。患者缺乏保護紅血球的葡萄糖六磷酸去氫酵素（簡稱G6PD），而Henna中的某些成份會使蠶豆症患者大量紅血球受到破壞，而產生的溶血反應，有機會引起急性溶血現象，嚴重情況甚至會有生命的危險。

木藍粉（Indigo）亦是可用於染髮的天然色素，傳統應用於紡織品的染色，來自天然草本植物Indigofera Tinctoria植物葉子，染髮同時有滋潤頭髮的作用。天然呈現為深藍黑色，可以與Henna一起使用染成黑色。

消費者在選購染髮劑時，應留意當中的成份，使用前詳細閱讀產品提供的說明書，如果有敏感或其他異常的情況出現，就要立即停止使用並用清水沖洗，如清洗後皮膚症狀持續，應盡快向醫護人員求助。

資料來源：消費者委員會

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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