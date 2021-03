相信不少人都會有煲住劇食零食,又或者一邊食一邊玩電話的情況,不經意吃多了長胖了乃人之常情,但美國加州大學近日在飲食失衡國際期刊《 International Journal of Eating Disorders》中發表一項統計硏究指,兒童如過長時間進行跟屏幕相關的活動如睇電視、流連社交平台、觀看直播等,會提高日後患狂食症的風險。

多玩1小時社交媒體 患狂食症風險增逾6成

硏究員從美國青少年腦部發展硏究計劃(Adolescent Brain Cognitive Development Study)中取得11,025名年齡介乎9至10歲兒童的資料。資料包括對兒童及家長的問卷調查,其中給兒童的問卷調查包括他們在不同媒介如電視、社交媒體、通訊軟件平台、直播耗費時間的統計。而家長亦須對兒童飲食習慣如進食多寡、頻率等作出具體描述。由於用來分析的資料在2016至2019年期間收集,故硏究亦能把武漢肺炎大流行期間兒童所受的影響具體反映出來。

硏究團隊發現當兒童花時間在社交媒體每多1小時,一年後會增加62%機會患上狂食症。硏究人員同時亦發現兒童每多花1小時去觀看電視電影或直播,一年後患上狂食症的風險會高39%。硏究人員強調是次硏究只了解到進行屏幕相關活動時長和狂食症的關連性,並非單一的因果關係。美國兒科學會肥胖科的Natalie D. Muth博士表示,沉迷屏幕相關的活動如睇直播或者是其中一個原因,但背後可能還有如因感到無聊、鬱悶等因素所致。

狂食症症狀:獨自進食 非真肚餓

硏究作者之一,加州大學兒科學系助理教授Jason Nagata表示︰「因為這種過度消費和失控的心理,會令小朋友瘋狂地進行屏幕相關的活動,更甚者或會導致失控地進食。」

Nagata教授亦指由於是次硏究包括了武漢肺炎大流行的時期,尤其能夠反映在大流行下,小朋友在無法出外活動、社交孤立以及須網上學習的環境下,的確面對比從前更多接觸屏幕的時間。教授表示雖然有時接觸屏幕或是因學習及社交需要,但家長應嘗試調適因過度使用屏幕所帶來如狂食的問題。

狂食症的問題在美國越來越普遍,尤其在青少年和20出頭的成人身上發生。 狂食症(Binge-eating disorder,簡稱BED)是指患者會在短時間內吃下大量食物,屬飲食失控的一種,是由情緒主導而非身體需要(並非真正感到肚餓)的失控進食行為。而在狂食過後,患者會經歷感到羞恥或罪疚感。跟暴食症(Bulimia)不同,狂食症患者比較少用嘔吐、服食瀉藥和狂做運動作補償行為。很多患上狂食症的人士會選擇躲起來獨自進食直至身體感到不適才會停止。

資料來源︰Jason M. Nagata MD, MSc Puja Iyer BA Jonathan Chu BA Fiona C. Baker PhD Kelley Pettee Gabriel MS, PhD et al., “Contemporary screen time modalities among children 9–10years old and binge‐eating disorder at one‐year follow‐up: A prospective cohort study”, International Journal of Eating Disorders, 01 Mar 2021

撰文︰李飛

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!