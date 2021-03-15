《還願》是2019年台灣獨立遊戲廠商「赤燭團隊」製作的恐怖遊戲，遊戲推出後大受好評，卻因在場景中一張小小的符咒上印有「習近平小熊維尼」字句而在網絡上引起軒然大波，遊戲在網絡遊戲平台Steam下架至今，還未玩過的玩家終於可以「還願」。因為赤燭遊戲已開設了自己的網絡商店，目前已經可以付費下載《返校》和《還願》兩款作品。

赤燭團隊表示，今後團隊所創作的遊戲產品，包括《返校》、《還願》，以及未來的所有專案都會在赤燭網路商店上架發售，暫時支援PC、Mac、Linux（部份遊戲）平台版本。遊戲皆為DRM free，遊玩時毋須網路連線或賬號驗證。

《還願》在2019年從Steam下架，2020年12月1曾預告在另一遊戲平台GOG發售，卻在公開預告後離奇被取消上架，GOG表示收到大量遊戲迷的訊息，事件也引起很多遊戲迷和獨立開發商不滿。《還願》可以說是被所有網絡商店封殺，除了上年曾推出過限量發行的實體版外就沒有其他發售途徑，如今香港玩家終於能在赤燭網路商店買到，還了這個心願。

記者：司徒港燊

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