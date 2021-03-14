美國有研究指，長期心跳偏快或會影響壽命。換言之，行得慢、吃得慢、喜歡嘆咖啡的慢活人士，心跳會否慢一點、健康一點？Black Sugar Coffee店主William Chan，是世界咖啡師大賽（W.B.C.）評審，對精品咖啡素有講究，在專注沖咖啡時心情會特別放鬆。今次請來同樣懂得欣賞咖啡的港大醫學院內科學系臨床助理教授奚小嫻醫生，跟William一邊學沖咖啡，一邊探討心跳過慢的健康問題。

作為心臟科專科醫生，奚小嫻醫生指心跳是否過慢，不是取決於每分鐘的心跳次數，亦非越慢越健康。「若心跳過慢伴隨易累、無法應付生活等不適症狀，便應看醫生檢查。」現時治療心跳過慢須於心臟安裝起搏器。奚醫生指安裝無導線起搏器為微創手術，術後病人只有針孔傷口，復元較快。

病理性心跳慢可引致心臟衰竭

平日工作講求分秒必爭，難怪奚小嫻醫生跟William學做手沖咖啡時，William不時要提醒她放慢、不能心急，要慢慢分段注水，奚小嫻醫生笑言：「比做心臟手術更緊張」。被問到悠閒慢活、壓力較少的人，是否比經常處於緊張狀態的人健康？她解釋：「緊張時壓力荷爾蒙會令心跳較快，曾有研究指出身居要職的商人壓力大、心跳較快，死亡率亦較高。」

奚小嫻醫生補充，心跳快慢與否，不是取決於每分鐘的心跳次數，心跳越慢亦不代表越健康。一般人心跳大約每分鐘60至100次，而心跳會因應進行不同活動而有所調節。她表示心跳過慢可分為「物理性心跳慢」及「病理性心跳慢」兩種，「運動員平日靜止坐着時，心跳每分鐘只有30多次，但當進行運動時，他們的心臟能馬上調節至所需速度，所以運動員的心跳慢，是屬於物理性心跳慢，是健康的心跳慢。相反，患有病理性心跳慢的病人，他們的心跳不懂得因應生活所需而調節加快，病人可能會出現不適症狀，例如如易累、難以應付日常生活、無法進行運動，嚴重者更可能出現心口痛、心衰竭，甚至因心跳太慢而暈倒或斷片。因此如有上述症狀，應盡早找醫生檢查。」

運動時心跳少於100或屬心跳過慢

病理性心跳過慢的成因，包括先天遺傳、基因影響，亦有部份病人是由於冠心病、退化、感染、炎症或荷爾蒙影響等而導致過慢。

要了解自己有否病理性心跳過慢，奚小嫻醫生指一般人可以使用血壓計，或有量度心跳功能的智能手錶、儀器取得數據。「正常人坐着沒有活動，每分鐘的心跳大約是60至100次；而在運動期間，尤其較劇烈的運動，心跳通常都會超過100次，如果少於100，便須要多加留意。但正如運動員的例子，低於60也不一定不正常。因此最重要將心跳次數資料記錄下來，讓醫生了解。」

William提到不時有客人喝咖啡後覺得心跳加快，看似能解決心跳過慢的問題。奚小嫻醫生直言咖啡難以幫助心跳過慢的病人。「如果屬於病理性心跳慢，病人通常對咖啡未必有反應，喝咖啡也不會令他們心跳加快。雖然咖啡對病人未必有幫助，但假如飲用後沒感到不適，那飲咖啡也無妨。」

無導線起搏器細如子彈大減手術風險

奚小嫻醫生提醒，由於心跳過慢的早期症狀跟常見的衰老現象很相似，令不少長者忽視警號，有機會演變成心臟衰竭，甚至因心跳太慢而暈倒受傷，更可能導致嚴重疾病令心臟停頓，危及性命。

對比起心跳太快可處方藥物治療，心跳過慢只能透過安裝起搏器來加快心臟跳動。「起搏器如同代替心臟跳動電線的儀器，當置入身體後，會發放電流令心臟跳動。心臟起搏器有兩款選擇，一種是傳統起搏器，約港幣五元硬幣大小，須置入電線，並埋在皮膚下。另一種是無導線起搏器，形狀及大小如子彈般。無導線起搏器本身有起搏功能和電池，進行手術時，醫生會在病人大腿的腹股溝以針孔進行刺穿，然後將無導線起搏器推進至右邊心室。」手術後病人只有針孔傷口，不會有外在傷口，不僅手術風險大減，更可免卻以往因起搏器電池耗盡或電線老化、須每隔7至10年更換的麻煩。

採訪：黃以聲

拍攝：簡加希、潘志恆

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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