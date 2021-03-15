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面癱｜接種武肺疫苗後面癱 中西醫拆解面癱成因與治療 4類高危人士易中招

26分鐘前

武肺疫苗接種計劃展開半個月，暫時已錄得超過70宗異常事故，其中包括懷疑出現面癱個案，患者出現左眼無法合眼、沒有眼水分泌及左邊嘴流口水等症狀。面癱即貝爾氏麻痺症，與中風不同，而中西醫各有治療及預防方法。

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病因與抵抗力有關

耳鼻喉科專科醫生陳慶生指，貝爾氏麻痺症指大腦的第七條神經線，即掌管表情、淚水與唾液分泌及舌頭味覺的面神經，由於發炎變得腫脹，被附近骨骼箍住，導致短暫喪失傳電功能、肌肉癱瘓，一般症狀是一邊臉合不上眼、嘴歪及流口水。與中風有何分別？「中風病人可能只是半截臉出事，例如嘴角歪斜，但皺眉頭、合眼沒問題，一邊手腳活動不靈活，但不像貝爾氏麻痺症大半邊臉僵硬。」另外，患者會感到舌頭麻痺、失去味覺，以及對噪音忍耐下降。

七成人可不藥而癒

平均每年每10萬人就有約20宗貝爾氏麻痺症個案。醫學界估計病因與感染皰疹病毒有關，「當病人抵抗力變差就會發作。」面癱的其他原因包括中耳炎腦腫瘤或口水線腫瘤、中風及外部創傷，因此醫生會先為病人排除其他病因。陳醫生表示，發作首三天會有面癱漸趨嚴重的情況，之後持續僵硬一至兩星期，「幸運的是7至8成病人能自然康復。」不過，如能在3至7天的治療黃金期就醫，可減低後遺症機會。

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眼睛後遺症風險大

貝爾氏麻痺症標準治療是一個星期的類固醇藥物治療，也鼓勵病人休息充足及在家進行物理治療，透過臉部運動刺激神經線和肌肉，一般3至6星期會痊癒。有5至10%病人沒那麼幸運，發病後一年仍不見起色，或須進行臉部重建手術。陳慶生醫生說：「最擔心是眼瞼無法閉合保護眼睛，導致角膜在睡覺的時候刮花，鉑金植入手術可以重建眼瞼。」另外顳肌轉移手術也有助患者重現笑容。

4類面癱的高危人士

陳慶生醫生說，糖尿病人、孕婦、有貝爾氏麻痺症家族史及曾經患病的人均是高危人士。因為糖尿病人的神經線導電功能本身較差，而孕婦在懷孕期間容易水腫，神經線也會短暫腫脹。另外，家人曾發病或過去曾患病，未來也會有10%復發機會。

面癱與打疫苗的關係

除了早前本港一位69歲懷疑注射科興疫苗後出現面癱個案外；去年12月時，輝瑞藥廠及德國BioNTech開發的武肺疫苗，在第三階段的試驗當中，有4名疫苗組參加者出現貝爾氏麻痺症，俗稱面癱的個案，安慰劑組就沒有這個情況。雖然美國食品及藥物管理局（FDA）認為事故與疫苗無因果關係，但陳慶生醫生表示，以往也有大規模疫苗接種計劃，發現零星的貝爾氏麻痺症個案，例如流感疫苗、德國麻疹疫苗，不過沒有證據顯示打疫苗會導致面癱，始終接種人口龐大，可能隨機出現。貝爾氏麻痺症雖然為心理造成極大負擔，但預後良好，市民應權衡利弊確定是否接種疫苗。

中醫治療針灸為主

西醫外，中醫也對面癱有一套治療及預防方法。香港註冊中醫李浩然指，中醫治療面癱以針灸為主，再配合中藥。「由於面癱多個發病位置屬於中醫陽明經絡，針灸會取陽明經局部取穴為主，選面部的四白、巨髎、地倉、頭維、下關、頰車等穴，再加上面部正中線任督脈的經穴進行治療。」中藥方面則會根據病人發病機理，在辨證論治的基礎上加入全蠍、地龍等熄風通絡中藥。面癱病如盡快得到醫治，一般大部份患者都能痊癒。

改善面癱5大注意事項

1. 患者可不時輕輕按摩患處，以加速局部血液循環，有助加快肌肉恢復正常；

2. 可熱敷，但避免使用濕毛巾，應用乾布包裹暖袋較合適；

3. 避免吹風受寒，以免經絡再受刺激；

4. 發病期間注意飲食，宜選擇有益富營養食物，避免辛辣、肥膩、熱毒食物，可有利康復；

5. 若眼睛無法閉合，睡眠時須戴眼罩，阻擋灰塵或不潔物入眼，以防細菌感染。

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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