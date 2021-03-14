保時捷的Turbo車系看似是品牌最老字號的車系，但其實GTS比起Turbo更有歷史，事關歷史上第一部用上GTS名銜的保時捷就是來自1963年的保時捷904 Carrera GTS。而GTS的全寫就是Gran Turismo Sport，當年這部904為了參加GT賽事就需要生產100部街車，GTS自此就跟保時捷的賽車歷史埋下了種子。直到1981年，GTS一名重出江湖，不過就出現於當時的FR跑車—924 Carrera GTS。當年保時捷推出924 Carrera GTS其實都是為了參賽，所以總產量不多只得59部。

GTS擁保時捷賽車血統 2008年Cayenne GTS復活

在GT2和GT3出現之前，其實GTS一名一直跟保時捷的賽車血統有密不可分的關係，直至1992年GTS終於出現在928 GTS身上。當時928 GTS並不是為了參加甚麼比賽，相反它是928車系當中最頂級性能最強悍的一部。不過自從928停產，GTS這個車系都退隱幕後多年，直至去到2008年才得以復活。不過今次復活作就居然落在Cayenne GTS身上。這個時候的GTS已經不代表一個型號的頂級版或者賽車版。相反GTS之所以會復出是因為當時這款Cayenne已經去到款尾階段，所以Cayenne GTS某程度上是Cayenne當年銷量的強心針。

雖然GTS車系的定義隨着年代的發展慢慢由一部賽車變成車系中的頂級版再演變成NA引擎中最強者，直到今時今日成為各款車系的中間級別車款，但是有一點多年不變的就是GTS車系除了擁有保時捷出色的日用性之外，它絕不會忘記自己的Sporty DNA。而今次試駕這部身價逾二百萬元的Panamera GTS都不例外。

460匹V8引擎 保時捷V8俱樂部身份象徵

相信只須聽到這部Panamera GTS雄渾激情的引擎聲，大家便會知道這部GTS跟頂級版Panamera Turbo S一樣都是身懷一副編號EA825的4公升Twin Turbo V8引擎，不過有別於貴足足一百萬元的Turbo S，GTS的最大馬力被封印在460匹，峯值扭力亦「只得」620Nm，但無論如何當Panamera GTS用上一副V8引擎之後，那就象徵你正式加入保時捷的V8俱樂部。再加上這副V8引擎的動力儲備明顯比V6版本更加揮灑自如。儘管它和Turbo S都還是相差170匹，但在香港道路開着Panamera GTS馳騁的時候，你會不期然的覺得這份力量就是「Just Right」。

這種「Just Right」的感覺其實一路延伸至Panamera GTS的舒適性同操控性，事關Panamera GTS標準配備了氣壓懸掛連PASM電子避震。即使你把避震調到最硬朗的設定，車子依然是貼服於路面而不失舒服性，能夠做到如此境界實在是不得不佩服保時捷工程師的功力。

中庸而不平庸 「Just Right」四驅四門房跑車

雖然在駕駛動態方面，Panamera是沒可能比得上一部911或者Cayman/Boxster，但作為一部兩噸重的四驅四門房跑車，它的動態應該稱得上是同級最得天獨厚的一部，特別是它的四驅系統和八前速PDK雙離合器波箱表現得相當匹配，因此整部車都是貫徹着一種讓對手望塵莫及的平衡性。

如果要用兩個字來形容Panamera GTS，我會用「Just Right」來形容它，譯作中文就便是「啱啱好」，其實這個形容詞不但可以應用於Panamera GTS身上，把它套落全線GTS車系亦然，始終這個世界不是每個人都可以接受到頂級GT或者Turbo系列保時捷的硬派和價錢。但是GTS正正就採取了一種中庸而不平庸之道，對於我這種凡夫俗子來說GTS車系或許就是最好的平衡點。

Porsche Panamera GTS

引擎：3,996c.c. V8雙Turbo

馬力：460hp/6,000至6,500rpm

扭力：620Nm/1,800至4,500rpm

傳動：8前速PDK自動波箱，四驅

售價：$2,262,000起

查詢：Porsche HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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