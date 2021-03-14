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香港殺警案｜打劫銀行失敗殺警被判死刑 入獄後兄弟勾二嫂 獲特赦文錦棠今變傳道人：義氣只係門面嘢

1小時前

講起吃「大茶飯」時，必定是想起大圈幫葉繼歡季炳雄這些名字必定會出現在你腦海中，但在大圈幫仍未做買賣之前，70年代，香港就已經有一班本地的桿匪做買賣。

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《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。而今集會講一單發生於70年代的香港殺警案，雖然事件已過去接近50年，但當中案情的細節絕對不會冷場，你會知道原來當年的警桿片，一點也不誇張。今集我們請來當年這一單案件已被判死刑的兇手，現身說法，講解當年怎樣由一個街童，變成黑社會，再成為桿匪，再槍殺警察，走上不歸路，被判死刑後又如何重身，再與探員X一起說當年，感受家駒的一句「白髮已滄桑，無力再回望」。

第一集有烏頭屬保險⾦殺人事件；第二集我們探討美國真實版《殺人犯》；第三集，我們和潘展平大律師討論大埔寶湖花園燒屍案；第四集我們探討了一宗令人沉重的案件——15歲私影少女被殺案。第五集，了解了一宗滅門慘案——悉尼林家血案。第六集，有上市公司迷暈奶昔凶殺案，點擊連結即時重溫首幾集內容吧。

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策劃、撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：文錦棠

攝影：陳湧、尹文堯

導演：楊日冊

監製：劉芷晞

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