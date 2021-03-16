根據醫管局香港癌症資料統計中心的資料，2018年本港癌症發病人數為34,028人，是有紀錄下的新高，當中因大腸癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌的人數佔了整體新症數字的57%。一直以來，科學家不斷在治療癌症的硏究領域尋找新方向，而利用患者自身免疫系統能力的免疫療法近年成了現代癌症治療的新興方法。早前一份在醫學刊物《Cell Reports Medicine》（細胞報告醫學）發表的報告便是以兩種病毒為載體，以激發自身免疫系統反應來攻擊癌細胞的癌症疫苗，並且在老鼠實驗中取得良好成果，硏究團隊指他們現正展開臨床硏究部份，冀能為治療人類各種癌症的帶來希望。

用自身免疫系統 撃退癌細胞

由瑞士巴塞爾大學生物藥學系的Daniel Pinschewer教授及其團隊硏發的治療性癌症疫苗，其原理是以已被證實無礙身體的病毒作為媒介／載體，把那些免疫系統能辨認到的特定癌症腫瘤成份傳遞至體內，喚起體內免疫系統作出反應來擊退癌細胞。

其實以往亦有以單種病毒作載體的癌症治療原理的硏究，但卻遇到了不少障礙，例如激起的免疫系統反應不足，又或是免疫系統會偏向對外來病毒作出較大的反應，而那些癌細胞反而會避過攻擊。

故此選擇尋找合適的病毒作媒介，跟選擇特定腫瘤成份同樣重要。Pinschewer教授及其團隊在報告中指他們發現沙粒狀病毒家族（arenavirus）能令免疫系統作出最合宜的反應。Pinschewer教授進一步解釋︰「我們先後使用兩種病毒作疫苗載體，成功引導免疫系統由病毒轉至攻擊癌腫瘤分子這實際靶點。」並在帶有癌症的老鼠實驗中取得滿意的效果。

動物實驗 高達40%腫瘤消失

實驗中有20%至40%的動物之腫瘤消失，而某些的腫瘤生長速度亦能暫時延緩下來。是次實驗使用的兩種沙粒狀病毒分別為伯欽特沙粒病毒 （Pichinde virus）和淋巴球性脈絡叢腦膜炎病毒（Lymphocytic choriomeningitis virus）。

Pinschewer教授補充指，他們不能說這治療方法現可應用在人類身上，但至少在老鼠的實驗中取得令人滿意的效果。教授本身是生物科技公司Hookipa Pharma的創辦人之一，現正為硏發治療人類癌症的疫苗而努力，他指如是次的疫苗在人類身上亦同樣有效的話，可以想像它能結合現有療法作組合性的治療方案。

資料來源︰Weldy V. Bonilla,Nicole Kirchhammer,Anna-Friederike Marx,Klaus K.Orlinger,Alfred Zippelius,Daniel D. Pinschewer et al.,

“Heterologous arenavirus vector prime-boost overrules self-tolerance for efficient tumor-specific CD8 T cell attack”,Cell Reports Medicine, March 03, 2021;

香港癌症資料統計中心

撰文︰李飛

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