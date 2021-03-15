巴西近日有一隻流浪狗，引發網友討論，從一家獸醫院的監視器畫面拍到，這隻流浪狗在無人類的帶領下，自行進入獸醫院，並向獸醫出示其受傷的部位，向醫生求救，猶如人類求診，讓網友不得不嘖嘖稱奇。

據英國《都市報》報道，這間位在北茹阿澤魯（Juazeiro do Norte）地區的獸醫院，在本月6日出現了一名特殊患者。這是一隻流浪狗，起初工作人員還沒有留意到這隻流浪狗進入醫院，但之後獸醫席爾娃（Dayse Silva）注意到，這隻流浪狗不只進入獸醫院內，隨後更對着她搖尾巴，並出示其受傷的腳掌，好像在說：「我受傷了，可以幫我看一下嗎？」席爾娃注意到這隻流浪狗的狀況後，立刻上前查看。

席爾娃進一步檢查後更發現，這隻狗狗不只腳掌被插入釘子受傷，生殖器部位還出血。她還檢查到，這隻狗狗罹患傳染性的性病腫瘤，這也是流浪動物容易罹患的疾病。另外，畫面也拍到這隻狗狗非常聰明，席爾娃指示牠往內進接受進一步治療，而這隻狗狗似乎都能聽懂她的指令，跟着工作人員進入診療間。

席爾娃指出，這隻狗須要接受30天的化療與治療，治療完畢後就會安排領養。不過，這個消息一傳開後，已經有許多善心人士報名想領養牠。但席爾娃說，由於牠是流浪狗，因此治療後的護養非常重要，否則再次染病以及被寄生蟲感染的機率相當高，因此席爾娃表示，對於來報名領養的人士，會做進一步評估，希望能給這隻狗狗最好的照顧。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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