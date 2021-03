上期介紹了英國中一派位的機制,成功獲派心儀學校的朋友當然開心,但若果未能趕及在截止申請前入表,又或者在首輪派位未有「着落」的朋友又點算?筆者繼續找來社區關注組織Achieving for Children的Samantha Scott談談,最重要是,是希望透過訪問向大家派定心丸——總之在英國一定人人有書讀!

候補派位情況每日更新 須向Council或學校查詢

Samantha的職責主要是為Kingston upon Thames及Richmond upon Thames兩大倫敦自治市處理學生入學安排,她再三強調,由於每個Council的入學手續或有不同,大家記緊在申請時要先向自己所屬的Council了解清楚細節。

完成3月1日首輪放榜後,遲交申請與未獲派位的學生將成為候補生,有關申請人將會在所有選填學校志願「排隊」候補。學校會一視同仁,按照各自的收生準則甄選候補生,而不會考慮學生是否在10月31日之前或之後報名,申請人的志願排序亦不會影響甄選。各學校都有自己的候補名單,申請人可向Council或個別學校查詢自己在候補名單的排位。

大家別以為自己的排名只升不跌,因為如果突然有一位申請人比你更符合學校的收生要求,他就會「爬你頭」,甚至「遲來先上岸」。Samantha有三大貼士給候補生作參考,讓他們可盡快有「着落」。

貼士一:申請多幾間志願以外的學校

首先,大家之前填選的志願排序,在次輪收生階段已沒甚意義,即使家長發現子女在第四志願學校的候補名次較第二志願為高,也不用更改志願排序,因此舉不會增加取錄的機會。反而Samantha建議家長,如果擔心原有的志願獲候補位的機會不大時,不妨向自己或附近Council 查詢一下還有哪些學校仍有學額,然後申請多幾間原本沒有選的學校,不過,就不用像香港般要帶portfolio逐間「叩門」。倫敦東北部Essex的Council今年更將該區的候補名單於3月17日起上載至網站(www.essex.gov.uk),並不時更新,方便申請人查閱自己的排位。

貼士二:有候補位「袋住先」

其實派位時,大家也不清楚會否有更好的學校offer出現,所以Samantha奉勸大家:「Accept what you have, until you get another offer.」當候補生獲學校通知取錄時,當然可選擇放棄,繼續靜待心儀學校的候補位,但大家永遠也不知道這機會會否出現。所以Samantha建議大家如有學校取錄時可先確定offer,如稍後再有其他學校的候補offer再作考慮。若家長希望繼續等某間學校的候補位,就要在7月後自行聯絡對方表示自己希望繼續排候補的意願。至於在8月份仍未有學校取錄的學生,Samantha Scott指Achieving for Children會為他們安排入讀一間最近其居所而尚有學額的學校。

貼士三:就派位結果有權上訴 但不要寄予厚望

如果家長認為Council或學校在處理入學申請時有任何失當,他們有權就派位結果提出上訴。不過,要留意提出上訴的截止日期,因不同Council,甚至不同學校接受上訴申請的截止日期也不一樣,而一般在5、6月就會公佈上訴結果。Samantha Scott表示,成功上訴的個案通常都有很強的理據支持,例如:有被欺凌紀錄的學生因不希望跟相關同學升讀同一中學而上訴。而事實上,每年成功上訴的個案只有15%至20%,至於因未能與好友升讀同一中學或純粹未能升讀心儀學校這類理由的上訴,必註定失敗。

