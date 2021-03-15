上回提及到動物學習的兩個模式和主宰着情緒反應其中之一的Classical Conditioning。今天我們就要來談論另一個學習模式。

另一個學習模式叫做Operant Conditioning，有人叫做操作制約，反正也是看了中文字也不懂的就是了。簡單來說，它就是掌管着動物會增加或減少進行某個行為的機制。

Reinforcement獎勵

上一篇我們談論了Law of Effect，就是說動物進行一個行為與否會被它的後果影響。除了維持不變外，一個行為只能增加或者減少。凡是增加行為的，我們叫做Reinforcement，有人叫做獎勵，有人會叫做增強，總之也是類似的意思。Reinforcement可以分為兩種，我用人類的例子來說明好了。

Positive Reinforcement：就是我們說的獎勵，給你好而且你喜歡的東西。例如你今天讀書了，你媽媽給你5,000元的獎金讓你去買東西，然後你去讀書的頻率就會增加了。

Negative Reinforcement：非專業的中文講法我想不到了，就是把不好的東西拿開。舉個例，你非常害怕蟑螂，你媽媽把你關在一個全都是蟑螂的房間。你一讀書，媽媽就會把你解救出來，然後你讀書的頻率就會增加了，因為你為了不再受到恐嚇。

Punishment懲罰

Punishment就是懲罰，很準確的。也可以分為兩種。

Positive Punishment：就是一般的打罵甚麼都算的。意思就是把你不喜歡、害怕，甚至痛苦施加於你身上，然後讓你不敢再犯。小時候經常被媽媽打的你應該知道吧。

Negative Punishment：就是把好的東西拿走。你晚了點回家，媽媽就把你的PS4砸掉，然後你以後就不敢晚回家了。

應該很易懂吧？

一般我們說的非壓迫訓練，就是利用Positive Reinforcement + Negative Punishment的方法去進行。有人問為甚麼不只用R+去做呢？因為當你不給予獎勵的時候，P-就自然會出現了。 R跟P是連體嬰，拆不散的。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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