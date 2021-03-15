香港武肺疫苗已經開打兩星期，林鄭一眾官員帶頭打，統一口徑叫大家積極接種疫苗，不過短短兩周累計7宗接種科興疫苗後死亡個案，令不少市民怕怕，即使預約接種後都臨時「甩底」，究竟疫苗應否接種，市民又該如何從3款疫苗中選擇？傳染病專科曾祈殷醫生為大家解畫。

沒數據指疫苗令長期病惡化

根據官方提供的資料，中國產的科興疫苗有效率僅50.6%，是3款疫苗中最低，但勝在副作用出現率較低。不過要留意，臨床數據只代表18至60歲人士，60歲以上人士的第三期臨床數據不足，故並無包括在內。再參考內地和澳門的做法，內地早已清楚列出科興疫苗不建議60歲以上人士及長期病患者使用。

至於澳門採用的國藥疫苗，跟科興一樣屬滅活疫苗，兩者的生產及臨床數據差不多；不過澳門預約接種國藥疫苗的網上系統，不會開放予60歲以上人士，若他們想接種，當局會另行安排，但條件是他們要健康狀況良好，並經醫學諮詢才可接種。反映內地和澳門對國產武肺疫苗的信心，遠遠不及「好打得」的香港。

而BioNTech復必泰和尚未到港的阿斯利康，臨床數據指有效率較高，但較大機會出現普遍副作用，如針口位紅腫熱痛、肌肉酸痛等，屬於正常輕微反應。

目前的7宗死亡個案，都是接種科興疫苗後發生，委員會表示經調查後，7名死者均為長期病患，初步認為死因與接種無直接關係。傳染病專科曾祈殷醫生亦表示，暫時未有確實的數據說明疫苗會誘發、或令本身的長期病惡化。他補充：「已到港的兩款疫苗都已經科學委員會的審批，並批准在港緊急使用，他們提供的數據分析認為疫苗安全，相關的副作用亦在可接受範圍內，認為可以讓市民接種，所以毋須過份擔心。」

對於至今有至少45宗接種後要送院的嚴重事件，曾祈殷醫生認為可以理解，因為醫護人員呈報所有接種疫苗後出現病徵的個案是正常做法，可提供更多參考數字，而且疫苗接種計劃才剛開始，要再觀察接種情況。不過他預計，隨着越來越多市民接種，出現副作用而送院的數字都會增加。

長期病患接種前要控制好病情

曾祈殷醫生強調是次疫苗接種計劃屬自願性質，市民可按照自己的日常生活模式、工作性質、可接受的副作用程度等去選擇接種哪款疫苗。例如要經常接觸患者的高危人士如醫護，可考慮選擇保護性較強的疫苗，如BioNTech復必泰和阿斯利康；至於少接觸高風險人士的一般市民，可考慮選擇科興疫苗，減輕可能出現輕微副作用的情況。

曾祈殷提醒，有長期病患的人士，應該在接種前先控制好病情，並諮詢醫生意見。例如有心腦血管問題、曾接受通波仔手術、曾有輕微中風、正服用通血管藥物等都屬較高風險人士，無論有沒有接種疫苗的需要，所有人都應該了解自己的身體狀況，本身有長期病患者更應該控制好病情。

政府遲遲未補發清晰接種指引

政府不建議未控制好病情的嚴重慢性病患者接種疫苗，但對「嚴重慢性病」一直未有清晰指引。曾祈殷醫生認為，慢性病的良好控制，以糖尿病為例，代表沒有相關的病徵，如經常口乾喝水、 經常小便、覺得身體疲倦，而且糖化血色素HbA1C數值不超過8、空腹血糖控制理想不超過10。此外，血壓不超過140／90、毋須服用多種藥物、沒有心腦血管閉塞的風險，如容易頭暈、手腳麻痺、頭重，都是身體處於良好狀態的一些指標。

被批欠缺指引和反應慢後，武肺疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅透露，衞生署稍後時間會發出指引，清晰表列不適合接種疫苗的情況，包括血壓高於160／100、糖尿病HbA1C數值長期達10以上，以及長期吸煙而自知或懷疑患冠心病等。

記者：鄭詩詠

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

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