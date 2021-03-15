1985年在香港開幕的UA戲院，2021年3月8日正式結業，雖然年輕一代對UA戲院未必有很深體會，但當年UA開幕時，為香港戲院帶來了一番新景象，讓香港觀眾對欣賞電影有了全新體驗。好像當年絕大部份戲院也只會播一兩齣戲，但UA就開創了「一院多戲」的模式，讓大家有更多選擇。

說到UA戲院，年紀稍大的都會知道沙田UA必定是當中代表，除了是UA第一間戲院，亦見證了UA在沙田的最光輝時代，高峯期甚至有十間放映院。「當時我住在沙田區，沙田UA剛開幕後，拍拖也是在新城市廣場，UA自然變成我們必去的地方。」影音專家Alan Lee說。

「因為有6間影院，招牌也是UA後面有一個6字，所以沙田人都習慣了叫它做『UA6』。」影評人、作家月巴氏說，當時去戲院排隊購票，如果看到自己原本想看的電影快將滿座，還可以選擇其他電影。其實當年很多戲院，如同區的娛樂城，雖然有兩間戲院，但都是播港產片多，同時期亦只有一戲可睇，比較起來，UA方便新穎得多。「特別有印象的是《鐵甲威龍》，當年我跟我的同學來到沙田UA排隊，當時的售票處有6個窗，但下午只開了兩個，人龍相當長，當見到他們多開一個售票窗時便跑過去購票，相當瘋狂。」月巴氏說，當年娛樂城雖然是戲院，但因為有電子遊戲機中心也有桌球室，娛樂城被看成『罪惡城』一樣，相對來說UA便「正派」得多。

唔食蔗改食爆谷 感覺較高級

從事影音行業多年，Alan對影音當然更敏感，「當年我有幫試片室製作音響系統，但即使是試片室，他們也會容許環迴立體聲有雜聲也繼續播放，在戲院也有同樣情況。直至UA開業後，我覺得在短時間內對戲院市場有些壓力，令整個市場的音響和畫面質素提升了。」除此之外，UA亦把西式的戲院文化帶到香港，一改當年衞生環境惡劣、隨便帶食物進場等習慣，讓看電影變得更有質素和文化，月巴氏：「小時候到戲院看電影，常常會不敢去洗手間，感覺好像會有鬼，但UA的洗手間就不會有陰森恐怖的感覺。」當然還有小食，雖然或者有不少人懷念食蔗食魷魚，但UA就把戲院變得「西方化」，吃的是爆谷，感覺更高級，「UA可說是開創不容許觀眾自帶食物進場的規矩，但大家小時候總會偷偷帶食物進場，但多數也會被人扣起。」月巴氏笑說。

UA其實在引進電影放映技術上也不遺餘力，如座椅會隨電影震動的D-BOX技術；還有現時已是大型製作主流的IMAX，當年也是由UA率先引進香港。Alan說：「D-Box最先是在家庭影院開始使用，我的公司便是香港首間引入D-BOX的公司，所以在UA引入D-BOX技術前，也有到我的公司測試D-BOX的效果，之後便把這技術帶到他們的戲院中，UA是比較早和樂於使用新科技的公司。」

引進新放映技術 提升影音質素

月巴氏說：「UA最重要的一件事就是引入了IMAX，當年我第一齣去看的IMAX電影就是《保衞奇俠》。曾經有一段時間，我們習慣了在迷你戲院看很細的屏幕，到IMAX卻突然看到一個巨型屏幕，感覺非常震撼，覺得看電影原來真的需要如此大的空間，才會有電影的感覺。」Alan亦補充，整個IMAX系統的應用，也象徵了聲和畫的高清時代，是戲院近年最重要的進步之一。

UA戲院除了是一間戲院，也盛載了不少人的回憶，正如月巴氏在訪問中的一句：「既然是回憶，便是永存的。正因為UA結業，這些也永遠只能成為回憶。」Alan和月巴氏都覺得，以UA戲院的設施和配置，應不難找到接手人，但仍感到可惜，Alan：「可惜的不是沒有了一個產品或服務，而是好像要把我人生的一部份記憶收藏，因為那相關的事已經不存在了。」月巴氏說：「UA結業，是一件很悲慘的事，但卻再一次提醒我，原來現在香港任何事情也可以說消失便消失，但這一種突然，我們或者需要習慣……」

我的UA回憶……

Alan Lee：「在沙田UA跟當時的女朋友看奇洛李維斯的《生死時速》，應該是不少人認識奇洛李維斯的第一套電影，很記得有一個鏡頭是巴士將要『跳』橋，記得『跳』完橋後，全個影院的觀眾也在拍手，當年看電影就是有這樣的氣氛。又例如恐怖片《午夜凶鈴》，女鬼從電視機中爬出來時 ，全院的女性也在尖叫，當年看電影的氣氛很好。」

月巴氏：「我特別喜歡的《奪命狂呼》系列 ，頭三集也是在沙田UA看的，有趣的是第一集的時候正在追求一位女生；到第二集時便正在拍拖；到第三集卻分手了，我自己一個人看。我覺得一間戲院的存在，對每一個人都有各自的回憶。」

記者：韓繼聰

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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