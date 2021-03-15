上個禮拜食完飯，同屋企人坐定睇Netflix黑白片《電影試愛》（Malcolm & Marie）。開場像極舊式荷李活黑白片般先出字幕，然後講到主角二人剛從電影頒獎典禮派對回家，着得靚靚的Marie（Zendaya飾）衝去廁所除褲屙尿，Malcolm（John David Washington飾）就即刻打開音響，播出1973年James Brown的老歌《Down And Out In New York City》。

長鏡頭影住Malcolm飲完酒得意忘形隨歌起舞，行勻成屋又爬又瞓，Marie屙完尿就到廚房開火煮即食芝士通心粉。之後Malcolm起勁講嘢，自導自編的電影獲獎，他卻聚焦影評人無腦愚昧的評價，Marie邊吸煙邊無奈敷衍，然後二人開始為派對上發生的事情起爭執。第13分鐘，電影片名Malcolm & Marie出現，停在Marie煮好的那碗mac and cheese上幾秒。去到呢度，覺得開場有型有格，就係咁樣落搭。

二人爭執，原來因為Malcolm的獲獎電影是以Marie的癮君子過去為原型，卻忘記在台上致謝Marie，惹她生氣。像所有吵架的情侶一樣，他們翻起無數舊賬，盡數對方不是。幾乎兩小時，就是二人吵架，和好纏綿，又再吵架的循環，中間再加插Malcom對現今荷李活政治正確氛圍和影評人生態圈等的控訴。《電影試愛》不乏讓人腎上腺素激增、熱血沸騰的惡毒謾駡橋段，但最大問題是角色塑造毫不真實，以致no one really cares。表面是如《婚姻故事》（Marriage Story）般探討情侶關係，但看下去，兩人的角色設定基本上只是棋子，讓導演將其抛書包式的偉倫套落故事。

例如將Marie設定為年輕貌美的曾經癮君子，現在是導演的女神模特無問題，但她開口埋口充滿知識智慧，能説出水平甚至超越Malcom、出口成文的哲理，並不合理。不是説癮君子不能是知識分子，而是Marie除了這個身份以外，電影就沒再塑造其他屬於她的背景故事，如成長環境、父母狀態和生活境況等。人物角色塑造得不真實，沒有紮實過去與性格，加上故弄玄虛的對白，像扯線公仔配音做台戲般，有「擺明係拍緊戲」的感覺。

相比起，類似電影如2010年，由Ryan Gosling和Michelle Williams主演的《有人喜歡藍》（Blue Valentine），電影就有明確軸心圍繞「一對曾經深愛過對方，為對方付出很多，但性格及對生活期望都截然不同，又共育一女的已婚夫婦，應如何走下去」這個命題發展，用心鋪排二人相識過程，鋪排觀衆情緒，再對比現今，讓人嘆息。

導演到底想說的是甚麼？是要我們見證一對情侶如何毀壞對方心靈，關心兩人會否分手嗎？電影塑造不到「這兩人曾經或現在很愛對方」的關係，所以我不在意；是要我如Malcolm般緊張他的電影會否得到劣評嗎？我沒看過那部電影，亦不關心Malcolm的感受，所以我不在意；是要我認同導演所講，一部電影不須有訊息主旨，只須有火花嗎？但《電影試愛》兩者皆欠；那是要我理解Marie的人生被Malcolm利用，她要如何重奪話語權嗎？可能是吧，那電影給出了甚麼結論？

最後一場爭吵戲，Marie有段極長獨白，其中說到：「If this is a fucking movie, I’m your last hope. I’m the person you grab onto and hold onto for dear life. That’s what we’ve been for one another. That’s who I am for you and you’ve been for me. 」原來經歷愛人的一切利用無視，惡毒謾罵，Marie給出的結論是：「大家是世上彼此唯一能拯救對方的人」，然後二人明日和好如初。我想起《愛在午夜希臘時》（Before Midnight，又譯：情約半生），Celine和Jesse亦有場類似的激烈爭執，最後亦是和好收場。但人家有點出電影主旨，就是真愛不完美，但勝在真實。但Marie和Malcolm兩個角色不完美，亦毫不真實。電影完結後，我同老竇只能得到一個結論，就是他們臭味相投，值得擁有對方，千萬不要分手，免得遺害人間。

撰文：阿蘭

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