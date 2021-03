上個禮拜食完飯,同屋企人坐定睇Netflix黑白片《電影試愛》(Malcolm & Marie)。開場像極舊式荷李活黑白片般先出字幕,然後講到主角二人剛從電影頒獎典禮派對回家,着得靚靚的Marie(Zendaya飾)衝去廁所除褲屙尿,Malcolm(John David Washington飾)就即刻打開音響,播出1973年James Brown的老歌《Down And Out In New York City》。

長鏡頭影住Malcolm飲完酒得意忘形隨歌起舞,行勻成屋又爬又瞓,Marie屙完尿就到廚房開火煮即食芝士通心粉。之後Malcolm起勁講嘢,自導自編的電影獲獎,他卻聚焦影評人無腦愚昧的評價,Marie邊吸煙邊無奈敷衍,然後二人開始為派對上發生的事情起爭執。第13分鐘,電影片名Malcolm & Marie出現,停在Marie煮好的那碗mac and cheese上幾秒。去到呢度,覺得開場有型有格,就係咁樣落搭。

二人爭執,原來因為Malcolm的獲獎電影是以Marie的癮君子過去為原型,卻忘記在台上致謝Marie,惹她生氣。像所有吵架的情侶一樣,他們翻起無數舊賬,盡數對方不是。幾乎兩小時,就是二人吵架,和好纏綿,又再吵架的循環,中間再加插Malcom對現今荷李活政治正確氛圍和影評人生態圈等的控訴。《電影試愛》不乏讓人腎上腺素激增、熱血沸騰的惡毒謾駡橋段,但最大問題是角色塑造毫不真實,以致no one really cares。表面是如《婚姻故事》(Marriage Story)般探討情侶關係,但看下去,兩人的角色設定基本上只是棋子,讓導演將其抛書包式的偉倫套落故事。

例如將Marie設定為年輕貌美的曾經癮君子,現在是導演的女神模特無問題,但她開口埋口充滿知識智慧,能説出水平甚至超越Malcom、出口成文的哲理,並不合理。不是説癮君子不能是知識分子,而是Marie除了這個身份以外,電影就沒再塑造其他屬於她的背景故事,如成長環境、父母狀態和生活境況等。人物角色塑造得不真實,沒有紮實過去與性格,加上故弄玄虛的對白,像扯線公仔配音做台戲般,有「擺明係拍緊戲」的感覺。

相比起,類似電影如2010年,由Ryan Gosling和Michelle Williams主演的《有人喜歡藍》(Blue Valentine),電影就有明確軸心圍繞「一對曾經深愛過對方,為對方付出很多,但性格及對生活期望都截然不同,又共育一女的已婚夫婦,應如何走下去」這個命題發展,用心鋪排二人相識過程,鋪排觀衆情緒,再對比現今,讓人嘆息。

導演到底想說的是甚麼?是要我們見證一對情侶如何毀壞對方心靈,關心兩人會否分手嗎?電影塑造不到「這兩人曾經或現在很愛對方」的關係,所以我不在意;是要我如Malcolm般緊張他的電影會否得到劣評嗎?我沒看過那部電影,亦不關心Malcolm的感受,所以我不在意;是要我認同導演所講,一部電影不須有訊息主旨,只須有火花嗎?但《電影試愛》兩者皆欠;那是要我理解Marie的人生被Malcolm利用,她要如何重奪話語權嗎?可能是吧,那電影給出了甚麼結論?

最後一場爭吵戲,Marie有段極長獨白,其中說到:「If this is a fucking movie, I’m your last hope. I’m the person you grab onto and hold onto for dear life. That’s what we’ve been for one another. That’s who I am for you and you’ve been for me. 」原來經歷愛人的一切利用無視,惡毒謾罵,Marie給出的結論是:「大家是世上彼此唯一能拯救對方的人」,然後二人明日和好如初。我想起《愛在午夜希臘時》(Before Midnight,又譯:情約半生),Celine和Jesse亦有場類似的激烈爭執,最後亦是和好收場。但人家有點出電影主旨,就是真愛不完美,但勝在真實。但Marie和Malcolm兩個角色不完美,亦毫不真實。電影完結後,我同老竇只能得到一個結論,就是他們臭味相投,值得擁有對方,千萬不要分手,免得遺害人間。

撰文:阿蘭

