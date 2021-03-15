3月20日（周六）正值春分，即是代表春天已經過去了一半，白晝也會隨之而增長。除了一覽春天風景外，不妨閒逛綠色市集，參加植物盆景工作坊，將綠色帶入家中。

綠色市集——為生活添上綠色元素

疫情下保持身體健康十分重要，「麥田捕手・假日市集」於本月舉行以綠色生活為題的市集，集合多個天然有機、環保產品的本地品牌，將綠色元素帶入家中！

麥田捕手假日市集——Green Fair

日期：2021年3月20日至3月21日；2021年3月27日至3月28日

地點：尖沙嘴美麗華廣場B1／F中庭

綠色手作——將大自然融入生活

越來越多人喜歡在桌上放置植物盆栽，但並非每種植物都容易打理，源自日本的種植方式苔玉，就讓即使不擅長打理植物的人也可以享受種植樂趣。教授盆栽設計的品牌「植屋」就將日本傳統苔玉與玻璃微景觀結合，在試管內培養植物球，十分療癒。

反重力苔玉工作坊

時間：中午12時至下午1時；下午3時至4時（須預約）

地點：元朗上攸田村

網址：www.greencapsulehk.com

本地手工玻璃——空氣盆栽工作坊

若怕桌面太過雜亂，但又想為生活加上一抹綠色，不妨考慮將盆栽掛起。本地手工玻璃工作室Somethingsss在本月推出吹玻璃・空氣草工作坊，利用玻璃吹製技巧製作中空造型，參加者可自由選擇喜愛的顏色，製作獨一無二的小盆栽。

空氣盆栽工作坊

日期及時間（須預約）：

即日起至3月29日，逢星期日、一、五，上午10時至下午1時、逢星期一下午7時至10時；即日起至3月31日，逢星期三下午3時至6時

地點：大角咀洋松街87號永嘉工廠大廈4樓B室

網址：somethingsss.com

親子活動——與子女手摘士多啤梨

春天適宜郊遊，微風時而帶青草香氣，十分適合親子同遊。錦田鄉村俱樂部有着季節限定士多啤梨園，限定至本月底，還有不同遊樂設施供親子同樂，也是不錯的選擇。

錦田鄉村俱樂部

地點：新界錦田水尾村230號

網址：www.yl.hk/ktcc/

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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