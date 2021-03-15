台灣男藝人黃民安前日（13日）在演出期間猝逝，終年41歲，因高膽固醇血症造成心因性休克（cardiogenic shock；港譯：心源性休克）死亡，與高以翔小鬼同樣是心臟出問題致死。本身患有高膽固醇的黃民安身形標準，心臟科專科醫生表示膽固醇過高並非肥人才會有，有機會與家族遺傳有關。

膽固醇過高增心臟病發風險 不健康飲食成主因

心源性休克是由於心臟功能嚴重衰退，引致血壓驟降，主要器官包括腦部沒有足夠血液供應而導致休克。而急性心肌梗塞（編按：心血管閉塞引致心肌受損及壞死）是最常見導致心源性休克的致病原因，至於引致心血管閉塞的成因往往都是壞（高）膽固醇積聚血管所造成，衞生署調查發現近半受訪港人有高膽固醇問題，而膽固醇過高會增加心臟病發的風險，而黃民安正是因高膽固醇血症造成心因性休克死亡。膽固醇有好壞之分，壞膽固醇會積聚在血管內壁，令血管收窄而形成斑塊，一旦斑塊破裂就有機會堵塞整條血管，令心臟病突然發作。

據了解黃民安本身有高膽固醇，離世前亦正服用降膽固醇的藥物。不健康的飲食會令膽固醇水平上升，心臟科專科醫生陳偉光曾接受本報訪問時指，血液中兩至三成的壞膽固醇都是由飲食直接攝取，進食高膽固醇食物如海鮮、內臟等，被消化後會經由腸胃吸收至血液，而其餘則由肝臟將飽和脂肪、反式脂肪轉化成膽固醇，故食物對膽固醇水平有影響。吸煙習慣、生活急速等因素亦令高膽固醇個案漸趨年輕化。

高膽固醇基因可遺傳 香港每4,000人就有1個

不少人以為只有身形肥胖的人才會有高膽固醇，但如果體重標準、飲食清淡的人膽固醇含量亦比一般人高，就可能有遺傳高膽固醇基因。這是由於低密度脂蛋白受體基因產生突變，令患者的肝臟無法正常清除壞膽固醇，導致血液中的壞膽固醇一直處於高水平，較正常人高很多，他們患上心血管疾病的風險較一般人高10倍以上，亦有三至五成患者50歲前就會心臟病發。而在香港，每4,000人就有1個有遺傳高膽固醇基因，臨床上較常見「雜合子型家族性高膽固醇血症」，即患者從父或母一方遺傳帶病基因。

有研究發現高達一半的冠心病病人突然發作，未能及時送到醫院救治死亡。黃民安亦是在表演的休息空檔時躺臥在地板上，心因性休克而未被發現，最後搶救失敗驟然離世。膽固醇偏高通常沒有症狀，唯一身體可能會出現脂肪過度的積聚而成的黃色腫瘤，例如位於眼皮邊緣、腳部跟腱處、手背等。美國⼼臟協會建議，成年⼈由⼆⼗歲開始，每四⾄六年進行血脂測試，以檢驗膽固醇含量，有家族病例人士更要特別留意。而當大部份人有心口痛、氣喘等症狀時，已出現心血管收窄等併發症，故定期驗身很重要。

新式生物製劑配合傳統藥物成效更高

控制膽固醇，最常用的是他汀類藥物，以抑制壞膽固醇從肝臟消化，不過對於治療家族性的膽固醇，須用比一般高劑量的藥物，惟他汀類藥物或出現肝酵素高等副作用，現時有新式生物製劑治療高膽固醇，研究證實配合他汀類藥物可以將壞膽固醇水平減低七成，而降壞膽固醇的比率，較只單服他汀類藥物的患者高六成，而且副作用亦較少。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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