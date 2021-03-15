這款外形公整、顏色焦黑的法國傳統甜品可麗露（或譯：卡納蕾；法文原名：Canelé），起源於法國西南部城市波爾多（Bordeaux），擁有超過300年歷史。據說，可麗露真正的起源已於法國大革命時失傳，有一說法是指：波爾多是近海城市，物流相當興旺，大量的麵粉、沙糖從港口流入當地市民手中，店家及居民會把多餘的麵粉捐到修道院；同時，作為知名的葡萄酒產地波爾多，大量的酒莊也會將釀酒過程中剩下的蛋黃捐到修道院；而可麗露便是由波爾多的一位修女發明的，她將所收集的食材烤焗成可麗露，派給貧窮的小朋友。

焦黑的外觀是傳統可麗露的賣點，一件正宗的可麗露要使用大量沙糖，以高溫烤焗，令它外層被一層焦糖包裹，咬下去外脆內軟。傳統的可麗露還會用銅製模具來烤焗，而且會在模具內抹上蜜蠟，焗出來帶有微微的蜜糖味，不過現今多以牛油代替蜜蠟。

記者選了兩款可麗露跟大家一起試食：Rosewood The Butterfly Room的可麗露，$188一盒4件，平均一件$47；另一款是來自日本品牌DONQ Bakery的可麗露，$18一件，兩者價錢相差1.6倍。DONQ Bakery還推出迷你版可麗露，$22/100g。

DONQ Bakery在台灣、新加坡、泰國、內地都有分店，他們的可麗露是跟隨日本總店的食譜，以日本產的雞蛋、澳洲牛奶，每天在分店新鮮製造。The Butterfly Room最為人知曉的是其下午茶，可麗露便是下午茶其中一款最受歡迎的甜品。

兩款可麗露外觀不同，Rosewood The Butterfly Room的可麗露外形相對渾圓，外層焦糖顏色平均，內部氣孔平均而細小，按下去質感堅挺；外層口感香脆，帶有一點焦香味，冧酒味淡，甜味不過份；內層鬆軟濕潤，口感煙韌。

DONQ Bakery的可麗露比較高，坑紋十分明顯，感覺高貴。外層焦糖顏色不太平均，內部氣孔則比較大，油份較多較濕潤，底部充滿油迹。外層口感韌而不脆；內層非常濕潤，口感相對稔，不過勝在香味強勁，酒香味亦比The Butterfly Room的可麗露濃。

記者：黃曉楓

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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