泰國計劃放寬入境，重振當地旅遊事業，繼早前宣佈有哥爾夫球隔離Staycation、遊艇隔離計劃及疫苗護照等，據外媒彭博（Bloomberg）報道，蘇梅島（Koh Samui）打算於10月1日起為已接種疫苗人士開關！

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蘇梅島擁獨立機場 擬10月1日起開關

蘇梅島與布吉相似，擁有自己的機場及獨立島嶼，可與泰國其他地方保持距離，所以較易形成安全氣泡。有見及此，放寬政策除了開關予已接種疫苗人士登上蘇梅島外，更能讓旅客直接去鄰近的島嶼遊玩，例如潛水聖地龜島（Koh Tao）及以滿月派對聞名的閣帕岸島（Koh Phangan）等。

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蘇梅島旅遊協會發言人Ratchaporn Poolsawadee估計，是次計劃三島合共要有16萬支疫苗，給當地至少七成居民使用。Ratchaporn解釋，當地的基建及經濟事業都是以外國遊客為依歸，疫情無疑減低旅遊收入，所以要盡早重開，重振當地經濟活動，準備與其他國家競爭。

資料來源：彭博

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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