約10年前，隨着暗網市場「絲綢之路」冒起，令「深網」和「暗網」在歐美被熱烈討論，還影響了不少音樂人以「暗網」作為創作題材，或者是宣傳手法。例如在2014年電子音樂人Aphex Twin，就透過暗網發佈專輯《SYRO》。另外在2019年，繞舌歌手Teejayx6直接以暗網為題創作曲目〈Dark Web〉。但說到與暗網有關的音樂人和逸事，都不及以下這個故事來得瘋狂。

2012年8月，在論壇4Chan的音樂主題版，有匿名人士留下照片和暗網連結，經網友下載後發現是一個加密的壓縮檔，最後網民透過照片中的線索，並成功破解後，卻發現又是另一個加密的壓縮檔。如此這般來來回回，網民逐漸發現這似乎是一個ARG另類實境遊戲，即是以真實世界作為平台，需要大量人參與，同時結合網路、多媒體藝術，以及互動性劇情的遊戲模式。而這個另類實境遊戲，後來真的發展到現實世界，讓網民在深夜的紐約街頭尋找線索，還闖進了荒廢的劇院大肆搜查。

10年過後，這個另類實境遊戲尚未被完全破解，仍有未解開的謎團。直至去年在論壇Reddit上，仍有人號召網友一起破解謎團。甚至有網民想請當地議員，幫忙說服美國太空總署借電腦，以破解尚未解開的加密壓縮檔。到底這個遊戲由誰策劃？目的為何？遊戲本身又有甚麼魅力，令10年過後仍叫人窮追不捨？

策劃：林京賢

攝影：魏沛賢

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