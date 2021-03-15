繼發性感染，簡單來說是指當人體受病原感染後，抵抗力被削弱，對其他細菌失去應有的抵抗能力，造成的二次感染。不論是感染流感或是新冠肺炎，長者及長期病患者都較容易出現繼發性感染，令治療更困難，出現嚴重併發症及死亡風險都更高，而肺炎球菌感染是其中一種最常見的細菌性繼發性感染。

預防勝於治療，長者及高危人士應及早接種肺炎球菌疫苗，並可同時接種流感疫苗。但若有意同時接種肺炎球菌疫苗及新冠肺炎疫苗，則要留意兩針應相隔最少14天。

繼發性肺炎球菌感染可致命

流感或新冠肺炎患者，一旦受到肺炎球菌感染，輕則會令病情惡化，需要較長時間才能痊癒；嚴重者可併發侵入性肺炎球菌疾病，導致如敗血病、膿胸、腦膜炎、休克性壞血病等可致命疾病。由於流感是由病毒引致，不能使用抗生素，但肺炎球菌是細菌，須及時使用抗生素以免病情轉差，胡亂使用抗生素亦容易產生抗藥性，增加治療難度。

在流感高峰期，繼發性肺炎球菌感染更為常見。65歲或以上長者、慢性氣管疾病如哮喘和慢阻肺病、癌症、心血管疾病、糖尿病、慢性腎病 、慢性肝病、服用免疫抑制藥物及曾移植人工耳窩等患者，都屬於高危人士。

長者及高危人士宜接種肺炎球菌疫苗

為預防肺炎球菌感染，長者及高危人士除要注重個人衞生，並應及早接種肺炎球菌疫苗。由於肺炎球菌疫苗是滅活疫苗，沒有致病性，故不會增加患者感染風險。相對常見的副作用為針口紅腫、低燒等，大多數會於數天內自行痊癒。現時市面上分別有13價及23價肺炎球菌疫苗，其中13價結合疫苗技術，所產生的抗體持久，有效應對預防非侵入性及侵入性肺炎球菌疾病，減低併發及死亡風險。

隨着新冠肺炎疫情發展，發現不少嚴重及死亡個案都出現繼發性感染，當中包括肺炎球菌感染。雖然肺炎球菌疫苗不能預防新冠病毒感染，但有機會減低繼發性感染的風險。

撰文：呼吸系統科專科黃永政醫生

編輯：鄒仲安

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