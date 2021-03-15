相信各位爸爸媽媽都清楚了解記憶力的發展，對小朋友成長及學習有極其重要的關係。但作為爸爸媽媽的我們，如何可以協助小朋友以培養他們的記憶力呢？難道只可以參加坊間的「兒童記憶訓練班」才可以嗎？

關於「記憶力」

大家可以先想像一下自己的記憶系統是一部簡單的電腦。電腦處理訊息時，主要有三個步驟：

編碼 (Encoding)：將接收到的訊息轉化成腦袋可以儲存的樣式 儲存 (Storage)：將整理過的資料儲存起來 檢索 (Retrieval)：在有需要的時侯，將被儲存的資訊取出

所以要令小朋友可以成為「記憶小達人」，這三個步驟也要得到好好的發展。那麼，作為爸爸媽媽的我們可以如何強化小朋友執行這三個步驟的能力呢？

「記憶力」與桌遊

玩學爸爸如何令玩學哥哥成為「記憶小達人」呢？相信爸爸媽媽們也能猜到答案了吧！當然是桌遊吧！「記憶(Memory)」是眾多桌遊遊戲機制之一，也是常見於兒童桌遊中的遊戲機制。這次玩學爸爸介紹的就是《拔毛運動會》(Chicken Cha Cha Cha)可以說是兒童記憶桌遊中的代表作之一。

《拔毛運動會》可以簡單理解為一個「翻牌找相同」的遊戲。如果能在放置於中間的牌(雞舍牌)中，翻出與自己小雞前面相同圖案的牌(跑道牌)時，小雞就可以往前行一步，玩家可以一直翻牌，直至未能正確配對，就會輪到下一個玩家了。如果小朋友可以令小雞一直向前進，就會有機會把其他玩家屁股上的毛拔出來，並據為己有。最後的勝利者就是把所有毛拔光的玩家了。

《拔毛運動會》的玩法雖然十分簡單，但它卻能將記憶的三個步驟展現出來：

編碼：小朋友將看到雞舍牌翻開來的圖案和位置的資訊吸收，並組合成可讓腦袋儲存的樣式 儲存：已打開雞舍牌圖案與位置結合並儲存起來 檢索：小朋友看看自己小雞前面的跑道牌是什麽圖案，從腦袋中找出相關的記憶資訊，再翻開正確的雞舍牌

「記憶力」的修鍊

或許您現在會這樣的疑問：「能記住雞舍牌的圖案和位置，對記住數學公式有什麼幫助呢？」

「記憶力」是一種可發展的技能，可以透過練習令這種技能不斷提升，就如籃球投籃一樣。如果有一個籃球教練叫一個籃球初學者，第一次訓練就要連續投進10個三分球，您們一定覺得這個籃球教練一定有什麼毛病的吧！培養小朋友的「記憶力」也是一樣，必須讓他們從最簡單的去練習，再一步步進行深化，才可以達到更好的效果。

數學公式對於小朋友來說是一些比較抽象的概念，要小朋友記住它們就如叫一個籃球初學者連續投進10個三分球一樣困難。《拔毛運動會》需要小朋友記住圖案及位置，要運用的主要是「圖像記憶」及「空間記憶」，是較容易掌握的記憶能力。透過這些較易掌的能力，小朋友的「記憶力」可以在遊戲和歡樂中慢慢成長，也能讓小朋友建立對「記憶力」的信心，為未來進行更複雜的記憶活動建立良好且穩健的基礎。

您們現在明白記住雞舍牌的圖案和位置，對記住數學公式有什麼幫助了吧！

總結

坊間很多專業的「兒童記憶訓練班」都可以幫助發展小朋友的「記憶力」，但玩學爸爸卻選擇用桌遊與小朋友邊玩邊發展，既可以與自己的小朋友共同經歷這個過程，又可以加強親子之間的連結，一舉多得，不是一個很好的選擇嗎？

【基本資料】

建議年齡：(出版商) 4歲以上 / (玩學爸爸) 4歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：15-20分鐘

玩學實驗室版主 Joe Leung

兩個小男孩的爸爸，曾任中小學老師。為了讓兒子有更好的成長，辭去教席找尋其他可能性。後來，他接觸了桌遊，開始購買不同的桌遊與孩子每天去玩。他相信「玩」可以令兒子有更好的成長，也令親子關係變得更親密。更完成了桌遊導師的培訓課程，及遠赴上海參與了桌遊教育引導師的認證課程，亦開始將玩桌遊的經驗與其他家長分享。

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