迪士尼樂園踏入15周年慶典，推出的優惠一浪接一浪！今個復活節，還有 Duffy 與好友同小朋友玩轉整個度假區！

「奇妙同慶」團票優惠

香港居民現凡購買香港迪士尼樂園「奇妙同慶」團票優惠，並於即日起至2021年6月30日期間入園，3人同慶可享門票75折優惠，4人同慶可享門票7折優惠。

另外，由即日起至2021年4月30日，香港居民購買3張或以上「奇妙處處通」樂園年票即享85折優惠。成為「奇妙處處通」會員，盡享一系列專屬禮遇，包括生日驚喜、購物及餐飲優惠！

春日樂園 5大食買玩推介

1. 零距離同 Duffy Selfie

復活節又怎能缺少惹人喜愛的兔仔主角呢？

2. 學畫萌爆 Duffy

3. 必試 Duffy 造型朱古力

香港迪士尼推出一系列Duffy與好友主題美食，可愛到不捨得食！

4. Duffy 棉花糖曲奇棒棒糖

5. 限定「Spring into Dance」系列精品

今年，香港迪士尼推出的限定「Spring into Dance」系列，以米奇與好友，以及Duffy與好友為主題，共超過30款商品，包括蓬鬆柔軟的兔耳朵毛公仔、掛袋飾物、頭飾等。

資料來源：香港迪士尼樂園

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