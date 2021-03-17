早前模型群組流傳，有網友聲稱自己結婚在即並有了小朋友，由於住宅要裝修及空間有限，決定將大量模型棄置並留下字條，寫着希望同好者收留並歡迎自取；消息傳開後，不少玩具愛好者替事主感到哀傷，因為空間不足，被迫放棄自己珍藏。相信不少男士們都有着以上的煩惱，尤其是玩具及模型擺品，若然收納得雜亂無章，確實浪費了不少儲物空間。今日就分享四個不同的收納展示方法，好讓大家的心頭好避免面臨掉棄的命運。

模型盒改造升級 收納盒一舉兩得

網上一位日本網民早前分享了模型盒收納方法，是利用模型盒底部的灰色部份，於中間位置分別剪開，再互相進行對摺，製作成縮小一半體積的收納盒。由於此方法完全零成本，加上直接解決模型盒儲存的問題，絕對是一舉兩得的做法。雖然有人說此方法會破壞了玩具盒，但小小的犧牲換來入手新玩具的機會，是無方法之中的最好選擇。

平價玩具盒 輕鬆展示心頭好

除了玩具包裝難處理之外，過多或雜亂無章的擺放令人感到混亂。最重要是灰塵的問題，不無論玩具或裝飾品，一般都較難清潔，如果可以統一擺放的話，觀感及空間上都會有所改善。市面上不少日式雜貨店，都會售賣不同尺寸的擺設展示盒，經濟實用之餘更有防塵作用，亦放便清潔。若然預算較為充裕，本地亦有專門度身訂做的展示盒服務，由尺寸、物料甚至射燈的特別裝置，買家都可以自行選擇，最重要是本地製造，減少經運輸途中有機會出現的損傷。

善用分格儲物箱 增加儲存容量

每當增添儲物箱時，人們會偏向購買較大存量的尺寸，慎防容量不足的情況出現，之不過太大的儲物箱會出現浪費的情況。所以，購買儲物箱前，應計劃放置物品的類型，與及選購設有多層儲物組合的分類格，善用空間之餘亦方便存取物件。

掛牆收納 增加空間感

畢竟香港居住空間有限，放置收納箱雖然可以解決儲物問題，但過多的箱子會影響家居觀感。所以有不少人會在牆身安裝掛鉤，放置不同大細的置物袋及收納容器，空間感會大大增加，還會增添了不少的時尚感。

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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