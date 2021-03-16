除了貓咪之間相處不融洽之外，抓破沙發、咬壞電線等破壞家具家品的行為也是不少貓奴的煩惱。不要小看這個行為問題，如果貓咪同時出現吞食異物的動作，便很有可能是由壓力情緒引發的「異食癖」，後果非常嚴重。《馴貓記 2》攝製團隊再次跟隨貓行為治療師Briganne Carter上門診症，幫助今集這隻破壞王戒掉壞習慣。

貓咪咬毁電線地毯吞下肚

貓奴Kinnie家中共飼養了兩隻貓咪，其中一隻貓咪豹豹從小就有啃咬各類家品的習慣。「在幼貓時期撿回來的時候，我猜是兩個多月大左右吧，牠已經很喜歡咬東西。我們當時覺得只是小貓，咬東西應該是正常的，於是我們任由牠。」直至長大後，豹豹啃咬家品的情況有增無減，電線類、膠類、皮革類等都都統統吞進肚子，甚至曾經把整張地毯吃掉，隔幾天後才吐出來，這時Kinnie才意識到問題的嚴重性。「我們有帶牠去看獸醫，獸醫說是行為問題，就再沒有後續的處理了。我們上網看了些教學，就說可能要用水槍噴噴牠 ，讓牠知道害怕、這個動作是不應該做的。我們曾經用這個方法教導牠，但也沒有用。」

情緒問題引致異食癖

我們找來貓行為治療師Briganne Carter（擁有Certified Advanced Feline Training Professional及Certified Cat Behaviorist資格）上門觀察，發現豹豹的行為問題正是典型的異食癖症狀。異食癖屬於情緒疾病的一種，意即貓咪對於啃咬東西產生上癮，包括膠、繩子等任何東西。Briganne解釋指，「貓咪患上這個病通常是出於緊張或害怕，所以牠們開始啃咬；啃咬令牠們感覺良好、紓解了情緒，最後成癮。這有點像吸煙，我總會這樣比喻。當人們吸煙的時候，會令他們放鬆、感覺良好，所以會成為習慣。」這個行為問題背後隱藏了極大的危險性，因為貓咪同時會把異物吃掉，被吞下的異物會卡在胃裏，有可能需要進行手術處理。

貓咪以咬物紓壓

經過多次問症，才從Kinnie口中得知原來豹豹是在一間雜貨店裏撿到的。「那人把牠綁在車子上，又沒有給牠遮風擋雨的地方。那時候看見他不是對牠特別好，而且因為牠太幼小，所以我就給了他500元利是，把牠帶走了。當時豹豹全身都是貓蚤，我替牠洗澡時更發現牠被咬至全身都是血。」Briganne推測，可能正因為豹豹在小時候沒有得到母貓的照顧，全身長滿跳蚤亦令牠感到非常受壓，這些經歷令牠首先變成了很緊張的貓咪，繼而開始咬東西，並發現這樣可以紓壓，最後便變成為了一個習慣。

皮革繩子作玩具

《馴貓記》於第一季中就曾經提及過，噴水或打罵牠們等懲罰其實對貓咪起不到作用，而且只會令牠們感到恐懼和害怕。那麼當遇到貓咪作出不恰當的行為時，主人又應該如何應對？Briganne按照豹豹的情況，建議Kinnie須要以更多不同方式幫助豹豹消耗過多的精力。除了可以自行製作益智餵食器之外，亦可以皮革繩子作為貓玩具取代危險性高的電線，並以互相拉扯的方式多跟牠玩耍。「我覺得皮革製品對貓咪來說口感很好，牠們也喜歡那股氣味和味道。這種皮革繩子比較幼細，但比其他豹豹會咬的東西堅韌。即使牠真的吞下了，也會較容易吐出或排出。」Briganne又補充指，可以在皮革繩子上打結，讓貓咪玩耍的時候有地方可以抓住，手口並用地投入拉扯遊戲之中。

香草及響片訓練

此外，Briganne又建議使用一種名為纈草（Valerine）的香草。「纈草就像貓薄荷，有相近的化學物質。但是為甚麼比起貓薄荷，我更喜歡纈草呢？是因為它會先讓貓咪興奮，發洩牠們的精力，豹豹很需要發洩牠的精力。之後它會令貓咪放鬆下來，所以這個對鎮定貓咪很有功效。」她又說明指，可以把一小撮小碎片拿出來，即使讓貓咪吃掉也沒問題的。Briganne同時建議可於家中種植貓草，新鮮的貓草讓豹豹有東西可以啃咬之餘，也可以幫助消化，對患有異食癖的貓咪很有益處。最後，Briganne教導Kinnie使用響片訓練來糾正豹豹的行為問題。響片訓練中須要用到一根筷子作為所謂的「目標點」，當貓咪以鼻子觸碰到筷子頂端時便馬上按下響片並給予零食。久而久之，貓咪便會跟隨筷子的走向移動，每當出現啃咬行為的時候，主人便可以筷子引導貓咪停止動作並離開。

四星期訓練貓咪大改善

經過四星期的訓練後，豹豹的情況大有改善。Kinnie指除了減少了八成的啃咬情況之外，豹豹的個性亦變得更平和，同時更意外地改善了家中兩貓的關係。如果你家主子也有任何行為問題，想免費諮詢貓咪行為治療師的專業意見，歡迎點擊以下連結報名參加《馴貓記》：http://bit.ly/3eHJ2m5。你也想更深入了解貓咪的行為習性，與家中主子過更融洽的幸福生活嗎？那就不要錯過由Briganne主講的【貓行為講座】動物蘋台網上FAN享會了。1.5小時網上星級講座，為你解讀各種貓咪身體語言的背後意思，解構晚上大叫、破壞家具、胡亂咬人等各種常見的貓咪行為問題，教你如何以訓練的方式讓貓咪乖乖地剪指甲和解決偏食問題。以上內容沒有包含你家主子的行為問題？不要緊，Briganne在講座的問答環節會即時解答你的各種疑問。機會難逢，貓奴們還不馬上報名！請留意，只限壹會員報名參加。

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