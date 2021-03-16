英國BNO「5+1」簽證申請正式展開，很多港人對移英蠢蠢欲動，究竟港人怎樣準備他們的大遷徒。英國移民顧問兼「Goodbye HK Hello Billy」專頁作者Billy Wong，因為職業關係，在大遷徒熱潮前已開設專頁分享英國移民資訊。加上Billy 的太太早年已入藉英國，所以有很多英國的生活逸事可分享。而他的女兒小列女於去年入讀英國寄宿學校，為了女兒的未來強忍分隔兩地之苦。

小學呈分試壓力大 提早讓女兒入讀英國寄宿學校

Billy 本來打算讓小列女在港完成小學課程後才到英國升讀中學，但由於面對小學呈分試的壓力以及政治環境急速改變，Billy 決定提早兩年讓小列女離港入讀英國的寄宿學校。「因為疫情關係，我們無法先到學校視察環境，第一次到學校便要直接把她送走，難免會擔心她獨自在校園生活的情況。」

學校活動多元化 適應快仍難敵思鄉情緒

沒想到當時9歲的小列女很快便融入校園生活當中，令Billy和太太哭笑不得，「英國的校園生活多姿多彩，如運動、音樂、睇戲和各類遊戲活動為小列女帶來很多新鮮感和刺激感，每天都過得很充實，所以很快便適應校園生活，甚至會忘記打電話回家。」然而當歷時一個月的蜜月期過後，小列女忽然homesick（思鄉病），嚷著要回香港，幸好在老師和父母的開解下，小列女相當理解又重新投入了愉快的校園生活，令Billy 感覺到小列女真真正正在成長。

零功課零考試多鼓勵 女兒學習更主動

小列女就讀的學校是小班教學，每班18人，再分成5、6個人組成的小組上課。「在香港，你要做得非常優越才能得到老師的讚賞。相反在英國，他們很重視鼓勵，加上每班人數少，每位學生可以得到老師更多的注意和鼓勵。」學校沒有功課和考試，只需要完成上課時老師給予的任務，令小列女更主動和熱衷學習。

為女兒做足心理預備 對英國升學培養正面情緒

在送小朋友到外國寄宿學校之前，很多父母都不懂得如何跟小朋友解釋，以為越遲讓小朋友知道越好。Billy 自小列女入讀小學後便會經常跟她講解在英國讀書的事宜，好讓她有心理準備以及對英國升學有正面的認知。「當時會與她一起參加英國升學展覽，讓她了解更多英國的校園生活，所以她在出發到英國前是充滿期望和興奮的。到埗後，我和太太與小列女在英國一同遊歷了很多地方，希望能與她在英國感受生活，而非單單在外國讀書的留學生。」

移英選校注意事項

很多準備移英的家長為子女選校前皆不知從何入手，曾為小列女擔任英國升學顧問的Samuel Chan提提大家注意以下幾點：

經濟預算：先按家庭經濟預算篩選合適學校，如學費相宜的學校可能位處較為偏遠。 文化接受程度：不同學校會有不同的傳統與習慣，需考慮自身對於該文化之接受程度。 彈性寄宿（Flexi Boarding）：牛津、劍橋近年興起彈性寄宿學校，可以彈性選擇留宿時間。按日數收費能大大減低經濟負擔之餘，又可讓子女嘗試寄宿校國生活，大受英國年輕父母歡迎。

為了讓大家更了解移英選校的相關細節，「一家人」將與英識教育創辦人Samuel Chan以及英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy 版主 Billy Wong ，合辦【BNO移英 太空人計劃及升學攻略】網上講座。講座會詳細拆解BNO Visa申請細節 及「太空人計劃」的常見疑問，還會分析報考英國公立學校的注意事項、選校貼士及介紹「平民私校」等，讓大家為子女移英作好準備。

日期﹕2021年3月26日(星期五)

時間﹕7pm- 8pm

平台：Facebook直播群組

講者﹕移英專家 英識教育創辦人Samuel Chan 及英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy版主 Billy Wong

費用﹕HK$200（早鳥優惠：3月24日或之前報名 / 原價： HK$320）

截止報名日期﹕2021年3月26日 (星期五) 12pm

講座內容重點

Part 1 - BNO移英「5+1」簽證申請速學

講者﹕英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy 版主 Billy Wong

BNO 「5+1」簽證申請速學 不同家庭情況的申請細節

家庭成員可否同時間赴英？

較遲出發者可否與家人同時獲得居英權？

怎樣計算6個月生活開支的財政要求？

單親家庭申請注意事項？

分享申請簽證時常遇難題。

Billy 分享為女兒到英國讀書選校心得及準備事項。

Part 2 - 如何報讀中小學及插班 + 介紹優質平價私立小學

講者﹕英識教育創辦人 Samuel Chan

講解公立中小學插班中小學生何時可以插班？

插班的流程如何和有何準備？

插班要面試嗎？

如何計算入學年齡？

如何知道一間學校的評級好與否？

派獲心儀學校有何秘訣？

公民與持BNO讀書福利有何不同？

2. 公立學校是唯一出路嗎? 如果想入讀私校，介紹平讀優質私立學校嗎?

3. 介紹滄海遺珠優質校區

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