間歇性斷食是近年很流行的減肥方法,透過斷食達到的減重效果很顯著,但一旦停止就會極速反彈,要小心留意。

國際食品信息委員會(International Food Information Council Foundation)一項調查顯示,間歇性斷食是去年最受歡迎的節食方法。而Twitter總裁Jack Dorsey更聲稱自己每天只吃一餐,在社交媒體上引起關注,很多人批評這種方法太過極端,但無可否認這是時下流行的趨勢。所謂的斷食,其實是指每日只在指定時間內進食,從而達到減重效果。較受歡迎的斷食模式有以下幾種:例如較溫和的16:8,即是每天斷食16小時,只在剩下的8小時內進食,一天內的任何8小時都可。或者是5:2,即是每周選擇非連續的兩天,只攝取日常卡路里的25%,另外亦有24小時斷食法,即選擇一周,或一個月內的一天完全不進食,只喝水。

間歇性斷食點解有效?

其實間歇性斷食可行的原理,是跟胰島素有關。胰島素可以促使身體囤積脂肪,抑制體內脂肪的燃燒。一般我們吃完東西,血糖會升高,此時身體會分泌胰島素,進而把血液中的葡萄糖帶進細胞,轉換成能量使用,多餘的養份則會被轉換成肝醣與脂肪儲存在體內。所以長時間不進食、胰島素濃度低,你身體沒有足夠的葡萄糖時,就會燃燒體內的脂肪、將其分解成酮體,供給身體使用。

其次就是代謝轉換,人在斷食10至12小時後,身體會消耗完肝醣,並開始使用酮體(由肝臟的脂肪製造而來)。而反覆斷食與進食期間,會活化令神經元更加強韌的基因與訊號傳遞路徑,它會刺激自噬作用(autophagy),防止我們分解重要肌肉中的蛋白質,身體又會分泌「生長激素」荷爾蒙,來保存我們的瘦體組織,防止肌肉中的蛋白質被分解為葡萄糖。當斷食持續24小時,「生長激素」還會比平常增加200%,並加快燃燒脂肪取得養份。

點解斷食咁受歡迎?

間歇性斷食法如此受歡迎的其中一個原因,是不用節食,相較其他大部份減肥方法,間歇性斷食與脂肪、糖、碳水化合物等成份無關。只要想嘗試,你甚至可以大吃特吃,只須限制進食時間即可。

有研究找來過百名過重的女性參與實驗,嘗試5:2輕斷食法,比較每天減食25%卡路里的飲食法的人,結果發現這兩種飲食法在3至6個月內減少的體重雖然差不多,但採用5:2輕斷食法的人血糖控制得比較好,也下降較多體脂。不過要留意,間歇性斷食法和其他減肥方法一樣,一旦停止,體重便會反彈。有不少人退出實驗後,並沒有繼續間歇性斷食,結果體重立刻飆升,甚至飆到比以前更高。

網上亦有不少人挑戰不同長度的斷食,有的一星期,有的更長達近一個月,到底一般人可斷食多久呢?歷史上不斷有人因不同理由斷食,例如宗教與政治關係等,世界上現有的最長斷食紀錄,是一位來自蘇格蘭的27歲男士Angus Barbier,他曾在1965年至1966年期間完全斷食了382天,果然骨骼精奇,而其餘排名在健力士紀錄的人,都能斷食超過40天。不過這些都只是個別例子,若需要斷食多於三天,記得先諮詢醫生意見,始終每個人體質不同,胡亂嘗試很容易會影響健康。

