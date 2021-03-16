間歇性斷食是近年很流行的減肥方法，透過斷食達到的減重效果很顯著，但一旦停止就會極速反彈，要小心留意。

國際食品信息委員會（International Food Information Council Foundation）一項調查顯示，間歇性斷食是去年最受歡迎的節食方法。而Twitter總裁Jack Dorsey更聲稱自己每天只吃一餐，在社交媒體上引起關注，很多人批評這種方法太過極端，但無可否認這是時下流行的趨勢。所謂的斷食，其實是指每日只在指定時間內進食，從而達到減重效果。較受歡迎的斷食模式有以下幾種：例如較溫和的16：8，即是每天斷食16小時，只在剩下的8小時內進食，一天內的任何8小時都可。或者是5：2，即是每周選擇非連續的兩天，只攝取日常卡路里的25%，另外亦有24小時斷食法，即選擇一周，或一個月內的一天完全不進食，只喝水。

間歇性斷食點解有效？

其實間歇性斷食可行的原理，是跟胰島素有關。胰島素可以促使身體囤積脂肪，抑制體內脂肪的燃燒。一般我們吃完東西，血糖會升高，此時身體會分泌胰島素，進而把血液中的葡萄糖帶進細胞，轉換成能量使用，多餘的養份則會被轉換成肝醣與脂肪儲存在體內。所以長時間不進食、胰島素濃度低，你身體沒有足夠的葡萄糖時，就會燃燒體內的脂肪、將其分解成酮體，供給身體使用。

其次就是代謝轉換，人在斷食10至12小時後，身體會消耗完肝醣，並開始使用酮體（由肝臟的脂肪製造而來）。而反覆斷食與進食期間，會活化令神經元更加強韌的基因與訊號傳遞路徑，它會刺激自噬作用（autophagy），防止我們分解重要肌肉中的蛋白質，身體又會分泌「生長激素」荷爾蒙，來保存我們的瘦體組織，防止肌肉中的蛋白質被分解為葡萄糖。當斷食持續24小時，「生長激素」還會比平常增加200%，並加快燃燒脂肪取得養份。

點解斷食咁受歡迎？

間歇性斷食法如此受歡迎的其中一個原因，是不用節食，相較其他大部份減肥方法，間歇性斷食與脂肪、糖、碳水化合物等成份無關。只要想嘗試，你甚至可以大吃特吃，只須限制進食時間即可。

有研究找來過百名過重的女性參與實驗，嘗試5：2輕斷食法，比較每天減食25%卡路里的飲食法的人，結果發現這兩種飲食法在3至6個月內減少的體重雖然差不多，但採用5：2輕斷食法的人血糖控制得比較好，也下降較多體脂。不過要留意，間歇性斷食法和其他減肥方法一樣，一旦停止，體重便會反彈。有不少人退出實驗後，並沒有繼續間歇性斷食，結果體重立刻飆升，甚至飆到比以前更高。

網上亦有不少人挑戰不同長度的斷食，有的一星期，有的更長達近一個月，到底一般人可斷食多久呢？歷史上不斷有人因不同理由斷食，例如宗教與政治關係等，世界上現有的最長斷食紀錄，是一位來自蘇格蘭的27歲男士Angus Barbier，他曾在1965年至1966年期間完全斷食了382天，果然骨骼精奇，而其餘排名在健力士紀錄的人，都能斷食超過40天。不過這些都只是個別例子，若需要斷食多於三天，記得先諮詢醫生意見，始終每個人體質不同，胡亂嘗試很容易會影響健康。

Reference:

Headland, M. L., Clifton, P. M., & Keogh, J. B. (2020, January 14). Impact of intermittent vs. continuous energy restriction on weight and cardiometabolic factors: a 12-month follow-up. International Journal of Obesity. https://www.nature.com/articles/s41366-020-0525-7?error=cookies_not_supported&code=f576bad7-b705-4d8c-9c35-f35b4ff55286

Lowe, D. A. (2020, November 1). Effects of Time-Restricted Eating on Weight Loss and Other Metabolic Parameters in Women and Men With. JAMA Network. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2771095

Patterson, R. E., & Sears, D. D. (2017). Metabolic Effects of Intermittent Fasting. Annual Review of Nutrition, 37(1), 371–393. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-071816-064634

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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