絡堯呱呱落地，等待他的不是母親溫暖的胸懷，而是冰冷的醫療儀器。今年36歲的Zuki，2019年11月誕下只有25周3天大的絡堯，對於初為人母的Zuki何其震撼，「他出生時僅重790克，只有兩手掌的長度，一出生後便讓醫護人員裝上醫療儀器，並立即帶離，我一眼亦沒看過他。」對於夫妻二人，迎接新生命的不是喜悅，而是憂愁。

懷孕前期已有異常

懷胎十月誕下孩子，似乎是平常不過的事，但原來每天安然度過，對Zuki而言亦是奢侈事。Zuki憶述懷孕後一個月已發現陰道經常流血，每次流血她都會到急症室求醫，但無奈是幾乎每次都沒發現任何異常，「醫生每次檢查完都說沒有大礙，我只好回家休息。」

雖然懷孕過程不時流血，幸好沒有出現流產情況，直至踏入二十周後，發生了一件觸目驚心的事，「當時不是流血，而是流了很多胎水，我立即到醫院求醫，告訴醫生流出很多胎水，但醫生檢查後說並非胎水。」直到懷孕二十四周進行產檢時，醫生得悉Zuki一直有出血情況，終安排緊急入院，「醫生亦有解釋，因為24周前的胚胎不算嬰兒，即使有不明原因出血醫生亦束手無策，但如果踏入24周後仍有出血現象，情況便很緊急。」

24周終獲安排入院

不過當時Zuki仍覺得沒有大礙，認為只是一般檢查。當日的檢查雖然檢不到出血的確實原因，但意外發現Zuki腹中的胎水所剩無幾，「醫生告訴我，沒有胎水是十分危險的，因為不清楚胎兒在腹中的情況，更有機會窒息。」當下夫妻二人眼前只有兩個選擇：第一是立即開刀，但僅有24周的胎兒屬超早產嬰，出生後須面對多項健康問題，而且存治率亦只有一半；第二個選擇是不開刀，待Zuki盡快產出。最後他們選擇了第二個方案，希望絡堯在Zuki腹中多留一天是一天，「當時每天在醫院很忐忑不安，每晚也在想，我是否要選擇剖腹生產呢？因為感受到腹中胎兒的胎動次數減少了。」

甫出生便入保溫箱

住院期間，醫生又為Zuki注射了兩劑強肺針，希望加速絡堯的肺部發展。最終絡堯在Zuki的腹中堅持了一個多星期便來到這花花世界，但Zuki來不及看一眼，醫護人員便馬上為他戴上氧氣裝備，再放入保溫箱。由於絡堯屬極度早產的嬰兒，多個器官未發育成熟，不只需要醫療儀器輔助，更要面對不少生命攸關的健康問題。產後12小時，醫護人員允許Zuki到新生兒加護病房探望絡堯，看見不足一公斤的絡堯全身滿佈醫療儀器，對母親而言無疑是切膚之痛。

經歷數次緊急手術

「當時兩名兒科專科醫生跟我講解情況，說絡堯幾乎心肝脾肺腎都有問題。我便說既然他提前出生會有這麼多健康問題，我亦只能接受；但內心最壞打算是，絡堯未必可以陪伴我們太長時間。」見到病房其他媽媽都有孩子陪伴，Zuki每晚獨自流淚，擔心絡堯的健康情況，「他出生初期情況很惡劣，曾經出現數個危險期，絡堯最大問題是肺部，曾兩次爆肺（氣胸），又試過右肺凹陷，最危險時要用上醫院最高級別的氧氣機幫助呼吸，醫生更與我們說隨時要有（絡堯離開的）心理準備。」夜闌人靜時，Zuki最怕是家中的電話響起，「每次醫生來電便要立即到醫院，情況非常緊急，要我立即到醫院簽手術授權書。」

除了肺部問題，絡堯亦由於吸入過高濃度的氧氣，出現俗稱早產嬰兒眼的視網膜病變，須進行激光手術；還有小腸氣問題。不過Zuki沒有氣餒，堅持每日親自到醫院送上母乳，並為絡堯打氣，「當時看見他很活躍，在保溫箱中亦經常笑，彷彿告訴我，他沒有大礙會出院的。」，這彷彿為Zuki注射了強心針，令她不會過份憂慮，有時更會肩負安慰丈夫的責任，「每當絡堯情況緊急時，我都會安慰丈夫，說沒事不用擔心；但有時他情緒可能較差，喝完酒會忍不住哭，抱着座廁痛哭，不斷說『我的兒子啊，我的兒子啊」。」

幸好Zuki有一眾親朋好友支持，Zuki的大姑媽表示：「絡堯太早出生了，因此真的很擔心。別人常說七星仔，他連七星仔也不是，只有六個多月大。但幸好絡堯是初一出生，我是較傳統古老的人，認為初一出生便不用怕，我相信他很命硬。」大姑媽這句話果真應驗了，絡堯留院近200天，一次又一次從鬼門關口逃脫，終在2020年6月迎來出院的一天，「當時我真的認不出絡堯，但是很開心，因為這是自他出生以來，我第一次擁抱他。」

開Facebook專頁鼓勵同路人

不過，絡堯出院後仍要到醫院不同部門覆診，包括物理治療、呼吸科專科、眼科、外科、兒科等，而且要繼續依靠呼吸機呼吸。直至2020年12月，絡堯已毋須再用氧氣機，但要每月監測血液中的血含氧量是否足夠。可幸的是絡堯的發展步向正軌，暫時未見有太多後遺症。採訪當日，記者看見精靈愛笑的絡堯，難以想像他曾經歷的苦難，Zuki亦感慨道：「絡堯屬早產嬰中幸運的少數，我知道有很多早產嬰仍在醫院裏與死神搏鬥。希望這個訪問讓大眾認識及關注早產嬰，亦感激屯門醫院新生兒深切治療部，以及所有悉心照顧早產嬰的醫護人員，沒有他們細心的照料，相信絡堯與其他早產嬰未必可以捱過這一切。」訪問的尾聲，記者問到Zuki對絡堯的期望，她不假思索回應道：「我不會像其他家長要求他讀書很出眾，只要絡堯身體健康已經足夠。」

絡堯Facebook Page：早產BB～絡堯Luke Lee

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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