武漢肺炎疫苗開打兩星期，除了出現了7宗死亡個案，亦有出現嚴重的異常事件，包括面癱、嚴重過敏、中風等。雖然委員會指暫未能確定所有事件都與疫苗接種有關，不過都令不少人卻步。然而無論我們有否接種疫苗，中風都可以隨時來襲，假如因忽略相關症狀而錯失「黃金三小時」搶救，往後的康復進度將大受影響。

中風可分成「出血性」及「缺血性」兩大類，中風猝死的個案大部份都是出血性中風，俗稱「爆血管」。若不幸中風，「黃金三小時」是搶救中風患者的重要關鍵，即症狀出現後三小時內注射溶血劑，打通阻塞的血管，讓腦細胞再次獲得血液供應，避免中風病情惡化。

緊記「談笑用兵」口訣分辨中風症狀

香港中風基金提議用「談笑用兵」作為口訣，來分辨中風症狀：「談」指觀察患者說話是否有困難；「笑」指觀察面部表情；「用」指觀察患者四肢無力的情況，如果出現以上3個情況，很大機會是中風症狀，最後一步「兵」即是要盡快召喚救護車，將患者送往醫院進行救治。

宜半坐卧 忌扶起飲水

而在等待救援期間，千萬不要心急將患者扶起，否則有機會弄傷患者；另外中風病人或會吞嚥困難，如這個時候餵食、餵飲水可能會刺激嘔吐反應，有機會令異物卡住呼吸道，嚴重更會導致窒息。至於正確做法，是將患者頭部墊高、側向一邊，令嘔吐物容易流出。這個姿勢亦較有利呼吸及供血。建議等待救援期間，亦應每分鐘檢查患者的生命表徵，包括脈搏、呼吸及皮膚狀態，患者不省人事時可施行心肺復甦法。

記者：鄭詩詠

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