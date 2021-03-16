低頭族，上班族，經常使用電子產品令到肩緊膊痛，但疫情期間留家抗疫要避免外出按摩，只能安坐家中用按摩槍紓緩痛症，但使用按摩槍要小心，如誤用按摩槍按摩關節，有機會令關節發炎紅腫，嚴凰更可引致中風。

勿用按摩槍震頸 傷及大動脈易中風

按摩槍是靠高速強力的垂直震動放鬆肌肉，但錯用於關節，力量就會直接弄傷關節軟組織和骨骼，特別是大關節如膝蓋和肩膀，軟組織多，受了傷就非常麻煩。專家提醒按摩槍絕不能用於胸腹，因為胸腹位置有很多重要器官，如心臟、肺等內臟都容易震傷，更重要是不能用於頸和盆骨位的大動脈位置，因強大的震力會傷及大動脈，因而做成血塊，血塊流到大腦就有機會中風甚至死亡。即使用於肌肉也不能過久，一般用20至30分鐘已相當足夠，因為過度使用有機會引致肌肉缺血性撕裂。另外按摩槍本身有一定重量，加上高頻震動，對持槍手腕及前臂都有一定負擔，輕則會疲勞，重則有受傷風險。健身導師曾海倫 （Helen）提醒：「按摩槍的力度和頻率太強勁，用於大肌肉還可以，但小肌肉則未必感到舒適，尤其是傷患處、五十肩等痛症，力度太大會增加再次弄傷的機會。」

人手按摩同時放鬆及保護關節

機器始終不能取代人手，想留家按摩放鬆不一定要用按摩槍，靠雙手能調整適合的力度及速度，比按摩槍更少機會受傷。只要學懂紓痛技巧，就能紓緩痛症。身兼泰拳教練、健身導師的曾海倫 （Helen），同是一位運動矯治專業教練、運動按摩及伸展導師，自己獨創一套「頭肩頸按摩技巧」，不只着重於放鬆，將拉筋按摩和運動相配合，能放鬆繃緊的肌肉，同時加強保護關節，減輕舊患及再傷風險。「我的方法是將拉筋按摩和運動相配合，兩者相輔相成。繃緊的肌肉先要放鬆後鍛煉強化，才能加強保護關節，減少再傷及舊患。」曾海倫 （Helen）解釋。

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撰文：馮思穎

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